Oppo Pad Air pour examen

Il pleut des tablettes ici au siège de GSMArena.com, et la dernière ardoise à arriver à notre bureau pour un examen complet est l’Oppo Pad Air en couleur grise. Il existe également un modèle de couleur argent, mais il n’est pas disponible sur tous les marchés.

Avant de voir ce que l’Oppo Pad Air a à offrir, jetons un coup d’œil à son emballage de vente au détail, qui comprend un adaptateur secteur de 18 W, un câble USB-C et quelques documents. Le stylet intelligent ne fait pas partie de l’emballage et est vendu séparément.

L’Oppo Pad Air est alimenté par le SoC Snapdragon 680, exécute ColorOS 12.1 pour Pad et est livré avec jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il dispose également d’un emplacement pour carte microSD pour une extension de stockage jusqu’à 512 Go.

Le Pad Air mesure 6,94 mm d’épaisseur et pèse 440 g. Il est construit autour d’un écran LCD 10,36″ 60 Hz avec une résolution de 2 000 x 1 200 pixels et un support de stylet. Le panneau arrière du Pad Air – fabriqué avec le processus Oppo Glow – a une texture 3D Sunset Dune pour aider à le garder exempt de traces de doigts.

La couverture arrière de l’Oppo Pad Air arbore également un appareil photo 8MP pour la prise de vue photo et vidéo occasionnelle, et il y a une unité 5MP à l’avant pour les selfies et les appels vidéo.

L’ensemble est alimenté par une batterie de 7 100 mAh qui s’alimente via un port USB-C jusqu’à 18 W. La tablette dispose également de quatre haut-parleurs stéréo intégrés avec prise en charge Dolby Atmos. Les options de connectivité incluent Bluetooth 5.1, BLE et Wi-Fi. La tablette n’a pas de connectivité LTE, vous devrez donc compter sur le Wi-Fi pour accéder à Internet.

Notre examen Oppo Pad Air est en cours, alors restez dans les parages pour savoir si c’est un achat valable.