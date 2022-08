Oppo Pad Air est la toute première tablette de la société au Royaume-Uni et en Europe

Parallèlement au dévoilement européen de la série Reno 8 à Paris, Oppo a également lancé le Pad Air, la première tablette de la société à être commercialisée au Royaume-Uni et en Europe.

Cette tablette économique coûte 239 £ et est disponible à l’achat à partir du 1er septembre Amazone et le magasin Oppo. De plus, les clients qui achètent le meilleur téléphone de la nouvelle série Reno – le Reno 8 Pro – recevront ce nouvel appareil gratuitement jusqu’au 28 septembre.

Ce n’est techniquement pas une première mondiale – l’Oppo Pad Air a déjà été lancé en Chine et en Inde cet été.

Le Pad Air comprend un chipset Snapdragon 680 avec 4 Go de RAM et deux options de stockage : 64 Go et 128 Go. La tablette dispose d’un écran LCD de 10,36 pouces avec une résolution 2K et un rapport écran/corps de 83,5 %. Il abrite également des haut-parleurs quadruples avec prise en charge de Dolby Atmos.

Le dos de la tablette est gris ardoise, avec le logo signature Oppo au centre du corps en métal et une bande texturée où se trouve le module de caméra. Le Pad Air pèse 440 g et mesure 6,94 mm d’épaisseur, ce qui le rend utile pour une utilisation en déplacement.

Sous le capot, la tablette abrite une batterie de 7100 mAh – Oppo affirme que cela peut fournir jusqu’à 10 heures d’appels vidéo. La tablette prend en charge une charge rapide jusqu’à 18 W, ce qui est assez lent par rapport aux normes modernes.

Oppo

Du point de vue logiciel, l’Oppo Pad Air fonctionne sur ColorOS 12.1 – le skin d’Oppo d’Android 12. Cela prend en charge la connectivité multi-appareils, pour ceux qui ont également un téléphone Oppo. Oppo a confirmé que la tablette devrait recevoir ColorOS 13 au premier semestre 2023.

La tablette dispose du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.1, mais malheureusement, il n’y a aucun signe d’une version cellulaire du Pad Air sur le marché.

Sur la base du prix, l’Oppo Pad Air sera utile pour le multitâche quotidien et pour regarder des vidéos, mais n’a pas la puissance ou les côtelettes d’affichage pour un travail créatif intensif. Le coût est juste inférieur à celui de l’Apple iPad 10,2 pouces (2021) et du Lenovo Yoga Tab 11, mais vous pouvez voir plus d’options de tablettes dans nos tableaux des meilleures tablettes économiques et des meilleures tablettes en général.

Oppo a lancé la tablette avec les Reno 8 Pro, 8 et 8 Lite pour le Royaume-Uni et l’Europe, l’Oppo Band 2 et une variante noire des écouteurs Oppo Enco X2.