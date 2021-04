Les fans d’Oppo en Inde peuvent acheter l’un des nouveaux téléphones de la société sur Amazon et Flipkart, la société est également très présente dans les magasins physiques. Cependant, il souhaite renforcer sa présence en ligne, il lancera donc une nouvelle boutique en ligne.

La nouvelle boutique en ligne en Inde ouvrira ses portes virtuelles le 7 mai. On ne sait pas encore en quoi elle différera de cette page sur Oppo.com, qui vend déjà des modèles actuels.

En ce moment, il y a un page de destination, qui propose plusieurs promotions pour créer un battage publicitaire pour le magasin. Tout le monde peut gagner un cadeau de participation de 300 INR, mais si vous avez de la chance, vous pouvez gagner un Oppo Reno5 Pro, deux téléphones Oppo A-series 5G ou cinq Oppo Smart Bands.

Il y a un compte à rebours indiquant les secondes jusqu’au 23 avril lorsque les gagnants du Smart Band seront sélectionnés. Ensuite, le 30 avril, les téléphones de la série A trouveront de nouveaux propriétaires et, enfin, le 6 mai (la veille du lancement), la loterie Reno5 Pro sera tirée au sort.

Le magasin promet des remises et des offres groupées, des remises bancaires instantanées avec EMI à coût nul, des ventes flash et plus encore.

Passant par