Oppo a mentionné la date de lancement le 24 décembre du smartphone Reno5 Pro + 5G il y a deux semaines, mais aujourd’hui, nous avons appris qu’il y aurait une annonce appropriée avec un événement. Il est prévu demain à 15h30 heure locale en Chine (soit 07h30 GMT).









Fonctionnalités clés du Oppo Reno5 Pro + 5G

L’Oppo Reno5 Pro + 5G a fui à plusieurs reprises et, combiné à tous les teasers que la société a publiés le dévoilement de demain, ne réservera guère de surprises. Le nouveau téléphone aura un chipset Snapdragon 865 et le premier capteur Sony IMX766 50MP au monde.

Le Reno5 Pro + 5G aura quatre caméras, l’une d’entre elles étant un tireur périscope 13MP avec zoom optique 5x, et il y a quatre flashes LED à l’arrière. À l’avant, on attend un AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un seul trou de perforation pour le tireur de selfie.

Les dernières inconnues vont être révélées demain – prix et disponibilité.

La source (en chinois) | Via