Une nouvelle rumeur en provenance de Chine indique que la société devrait dévoiler son premier appareil de ce type au deuxième trimestre, qui commence en avril et se termine en juin. Malheureusement, ce sera un appareil pliable et non un enroulable comme le concept Oppo X 2021 illustré ci-dessous et présenté l’année dernière – celui-ci ne deviendra pas un produit réel de si tôt.

