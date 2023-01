Oppo lancera la série Reno10 en Inde le mois prochain, la gamme Reno9 sera ignorée

Oppo a dévoilé la série Reno9 en novembre dernier en Chine, et nous nous attendions à ce qu’elle commence son voyage mondial ce mois-ci ou en février, en commençant par l’Inde. Cependant, un rapport médiatique affirme que la marque chinoise ignorera la gamme Reno9 en Inde et lancera directement la série Reno10 sur le deuxième marché mondial des smartphones.

La source affirme que la gamme Reno10 sera lancée en Inde au cours de la première ou de la deuxième semaine de février, mais ne mentionne pas de date exacte. Il est également difficile de savoir si les smartphones de la série Reno10 qui arrivent en Inde seront rebaptisés téléphones Reno9 disponibles en Chine ou quelque chose d’entièrement nouveau.











Oppo Reno9 • Oppo Reno9 Pro • Oppo Reno9 Pro+

Depuis l’introduction de la série Reno9 en novembre, nous nous attendions à ce que la gamme Reno10 n’arrive pas avant avril 2023. Cependant, Oppo a déjà commencé à travailler sur la série Reno10, et nous avons également pu voir un schéma divulgué du Reno10 Pro + la semaine dernière, qui a révélé le design du smartphone.







Le schéma de fuite d’Oppo Reno10 Pro +

Revenant à la gamme Reno9, la série se compose de trois smartphones – Reno9, Reno9 Pro et Reno9 Pro +, alimentés respectivement par le Snapdragon 778G, le Dimensity 8100-Max et le Snapdragon 8+ Gen 1. Vous pouvez lire notre annonce de la série Oppo Reno9 ici pour en savoir plus à ce sujet, et vous diriger par ici pour une comparaison détaillée des spécifications.

Source