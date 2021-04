Oppo vient de lâcher trois nouvelles entrées dans sa gamme de smartphones A Series: les A54 5G, A74 5G et A94 5G. Comme leur nom l’indique, la 5G est le principal attrait de ces appareils, associée à un prix abordable.

Les trois téléphones arborent des arrangements d’appareil photo presque identiques, tandis que les A54 5G et A74 5G sont étonnamment similaires à bien d’autres égards. L’A94 5G, quant à lui, est la valeur aberrante – comme l’entrée la plus compacte et la plus puissante du trio.

La principale différence entre les deux premières entrées réside dans l’ajout de plus de RAM (6 Go au lieu de 4 Go), le double du stockage interne (128 Go au lieu de 64 Go), différentes options de couleur, NFC et une charge filaire plus rapide de 18 W (par rapport à 10 W) sur l’A74 5G; tout cela se traduit par une différence de prix de seulement 30 £: l’A54 5G coûte 219 £ au Royaume-Uni, tandis que l’A74 5G coûte 249 £.

Au-delà de ces modifications subtiles, les deux téléphones mesurent et pèsent le même poids (190 grammes) – partiellement dicté par leurs écrans LCD IPS 6,5 pouces à 90 Hz – tous deux sont alimentés par le modeste SoC Snapdragon 480 de Qualcomm, tous deux offrent un stockage extensible et disposent tous deux de batteries de 5000 mAh.

L’Oppo A94 5G arbore en fait un écran Full HD + de 6,43 pouces plus petit (mais donc plus net) qui renonce à un taux de rafraîchissement élevé au profit des visuels AMOLED, qui promettent des couleurs plus vives et un meilleur contraste. Son écran dispose également d’un déverrouillage d’empreintes digitales intégré, tandis que les deux autres entrées reposent sur un capteur monté sur le côté.

Il fonctionne également sur le même SoC MediaTek Dimensity 800U respectable que celui du Realme 7 5G de l’année dernière, avec le plus de RAM (8 Go) de ce trio de la série A, NFC et la charge la plus rapide à 30 W (jumelée à une batterie plus petite de 4310 mAh); mis à part la couleur et le prix (299 £), c’est là que les différences s’arrêtent, cependant.

Les trois nouveaux téléphones Oppo disposent de la même configuration à quatre caméras améliorées par l’IA à l’arrière: un système à LED 48Mp avec un ultra-large 8Mp, ainsi qu’une paire de capteurs 2Mp, pour la prise de vue en profondeur et macro, respectivement. Les fans de selfie trouveront également une offre de 16Mp perforée dans le coin de l’écran sur chacun de ces téléphones.

D’autres spécifications cohérentes incluent une prise casque 3,5 mm, Bluetooth 5.1, le propre ColorOS 11.1 d’Oppo sur Android 11 et, bien sûr, 5G.

Ces nouvelles offres ne doivent pas être confondues avec leurs homonymes non 5G, qui présentent tous un matériel, des prix et une disponibilité sur le marché différents.

Au Royaume-Uni, les Oppo A54 5G, A74 5G et A94 5G sont désormais tous disponibles à la fois sur l’eStore d’Oppo et sur Amazon dans leurs deux coloris respectifs, tandis que l’A54 5G bénéficie également de la disponibilité des opérateurs auprès d’EE, O2, Sky Mobile, Vodafone, Carphone. Warehouse et Virgin Mobile, les gammes A74 5G avec Three et A94 5G peuvent également être récupérées auprès d’EE sur contrat et Carphone Warehouse.