Oppo lance silencieusement Reno8 T et Reno8 T 5G

Oppo a sorti les midrangers Reno8 T et Reno8 T 5G sans grande fanfare. Les appareils ont simplement été téléchargés sur la version vietnamienne du site Web, et les détaillants en ligne ont suivi leurs listes de prix.

Le smartphone uniquement LTE dispose d’un chipset Mediatek et d’un appareil photo de 100 MP, tandis que la version 5G dispose d’une puce Qualcomm et d’un jeu de tir principal de 108 MP.

Oppo Reno8T

Ce smartphone apporte un AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution Full HD+. Il a même un taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 180 Hz et un Gorilla Glass 5 sur le dessus. La caméra selfie est de 32 MP et se trouve dans le coin supérieur gauche derrière un trou de perforation.

En parlant de caméras, il y en a trois à l’arrière. Oppo ne nous a pas dit quel capteur est utilisé pour le tireur 100 MP, qui, selon nous, est le premier de l’industrie. Les deux autres tireurs sont un capteur de profondeur de 2 MP et une caméra macro de 2 MP. Il y a un anneau lumineux autour de la caméra principale qui peut servir de voyant de notification et qui est assez personnalisable.

À l’intérieur, nous avons un chipset Helio G99 et une option de mémoire – 8/256 Go. Il existe un emplacement micro SD pour un stockage supplémentaire, et Oppo propose également des options d’extension de RAM. Le Reno8 T est livré avec une batterie de 5 000 mAh et une charge rapide SuperVOOC. La société n’a pas dit exactement quel est le taux, nous supposons donc qu’il est le plus bas possible pour cette marque – 33W.

Les autres options de connectivité incluent une prise audio 3,5 mm en bas, un port USB-C, Bluetooth 5.3 et tous les principaux GNSS. Le système d’exploitation est ColorOS 13, basé sur Android 13.

Le Reno8 T est disponible en deux couleurs – Starlight Black de base et Sunset Orange en cuir. Le prix est fixé à 8,49 millions de VND, soit 365 $. Le téléphone est déjà en vente chez les principaux détaillants en ligne.

Oppo Reno8 T 5G

Ce milieu de gamme est beaucoup plus excitant, et pas parce qu’il s’agit de la 5G – le Vietnam pilote toujours sa connectivité de nouvelle génération et ne devrait pas être largement déployé dans un avenir proche en raison des limites de l’infrastructure. Le téléphone a un chipset plus puissant, un écran plus grand et meilleur, une charge plus rapide et des caméras plus puissantes.

Le Reno8 T 5G est alimenté par un Snapdragon 695 et est livré avec 8 Go de RAM. Comme son frère 4G, la mémoire est également extensible avec une bascule dans le menu des paramètres Color OS.

L’appareil photo principal de 108 MP dispose d’un AF et d’une ouverture f/1,7 et dispose de deux tireurs de 2 MP pour une entreprise – l’un pour les images macro, l’autre pour le mode portrait. Le selfie à l’avant est de 32 MP derrière un trou de perforation centré.

Le panneau avant est un OLED 10 bits de 6,7 pouces avec une résolution Full HD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 360 Hz. Il a des côtés incurvés en 2,5D et, selon le site officiel, le panneau peut atteindre une luminosité de 950 nits.

La batterie est de 4 800 mAh et est également livrée avec SuperVOOC, mais cette fois, Oppo a révélé la charge rapide – elle est de 67 W avec l’adaptateur fourni dans la boîte de vente au détail.

Le Reno8 T 5G étant alimenté par une puce Qualcomm signifie qu’il dispose de tous les codecs audio Bluetooth nécessaires pour les écouteurs sans fil car il lui manque une prise audio 3,5 mm. Oppo lance le téléphone avec ColorOS 13 prêt à l’emploi.

Oppo Reno8 T 5G est disponible en Starlight Black et Dawn Gold. L’appareil est en pré-commande à 9,9 millions de VND, soit environ 430 $. La plupart des magasins vietnamiens associent l’appareil à un réveil qui est également un haut-parleur Bluetooth qui est également une lampe de chevet. Les ventes dans le pays d’Asie du Sud débuteront le 10 février.

Source 1 • Source 2 (tous deux en vietnamien)