Oppo lance les précommandes Reno10 en Inde

La semaine dernière, Oppo a sorti les Reno10 Pro et Reno10 Pro+ en Inde, maintenant le troisième membre de la série, l’Oppo Reno10 rejoint la fête. Le téléphone est déjà en pré-commande sur Flipkartles premières livraisons sont prévues pour le 30 juillet (dimanche de la semaine prochaine).

Il n’y a qu’une seule configuration disponible avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cela coûte 33 000 ₹, mais vous pouvez obtenir 3 000 ₹ avec certaines cartes de crédit et de débit. Le téléphone est disponible en deux couleurs : Ice Blue et Silvery Grey.

Le Reno10 Pro commence à 40 000 ₹ tandis que le Reno10 Pro coûte 55 000 ₹.







Oppo Reno10 en un coup d’oeil

UN comparaison entre les trois montre que les versions vanille et Pro sont pour la plupart identiques, sauf que le Pro a un chipset plus rapide et une meilleure caméra principale, ainsi qu’une batterie de charge plus petite mais plus rapide. Le Pro + est plus un produit phare avec un écran, un chipset, des caméras et une batterie différents.

















Oppo Reno10 en bleu glacier et gris argenté

Voici un petit rappel sur l’Oppo Reno10. Il dispose d’un écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces à 120 Hz (panneau FHD + 10 bits) et est alimenté par le Dimensity 7050 avec 8 Go de RAM réelle et jusqu’à 8 Go de RAM virtuelle. Le téléphone mesure 7,99 mm d’épaisseur et pèse 185 g (il n’y a pas d’indice IP). La batterie de 5 000 mAh prend en charge une charge rapide de 67 W (0-31 % en 10 minutes) et conservera 80 % de sa capacité après 4 ans d’utilisation (1 600 cycles de charge). Il y a des haut-parleurs stéréo et un blaster IR à bord.

L’appareil photo comprend un capteur principal de 64 MP (f/1,7, pas d’OIS, capteur 1/2″ avec des pixels de 0,7 µm), un appareil photo ultra large de 8 MP (112°) et une caméra portrait de 32 MP avec un objectif de 47 mm. À l’avant, il y a une caméra selfie de 32 mégapixels avec un objectif large de 22 mm.

Source