Oppo lance le Find N3 Flip le 29 août avec un triple appareil photo Hasselblad

Oppo lancera le Find N3 Flip le 29 août, a confirmé la société aujourd’hui. Le clapet pliable conservera l’écran vertical, mais apportera la première triple caméra du segment avec les trois objectifs placés sur un grand cercle. Ils recevront également le logo Hasselblad, faisant allusion à des améliorations majeures.

L’événement verra également les débuts de l’Oppo Watch 4 Pro, car le portable a été représenté avec un écran légèrement incurvé et deux options de couleurs.









Oppo Find N3 Flip et Oppo Watch 4 Pro

Le téléphone a été photographié entre les mains de Shu Qi, mannequin et actrice très populaire en Chine. Oppo n’a pas révélé grand-chose sur les spécifications du Flip, car un téléphone doté de ce facteur de forme est souvent présenté comme un accessoire élégant et non comme un appareil mobile pour le travail et le divertissement. Néanmoins, nous pouvons voir qu’il conservera le scanner d’empreintes digitales sur le côté, intégré dans la touche marche/arrêt.

La Watch 4 Pro aura une touche inférieure plus proéminente mais conservera la conception générale d’un écran rectangulaire et d’un bouton couronne rotatif de son prédécesseur Watch 3 Pro. Il aura deux options de couleurs – gris et noir, et au moins deux laisses – une en caoutchouc/fluoroélastomère et une en cuir. Il reste encore cinq jours avant le dévoilement, au cours desquels nous nous attendons à ce qu’Oppo dévoile quelques spécifications sur ses prochains appareils.

