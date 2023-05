Oppo lance la série Reno10, les variantes Pro apportent une charge de 100 W

Oppo a présenté aujourd’hui sa dernière gamme Reno en Chine. La série Reno 10 comprend trois téléphones : vanilla Reno10, Reno10 Pro et Reno10 Pro+.

Oppo Reno10 Pro+

L’Oppo Reno10 Pro + est un smartphone de milieu de gamme supérieur avec un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et 16 Go de RAM ainsi que le MariSilicon X NPU. Il est livré avec un panneau OLED 10 bits de 6,74 pouces de diagonale et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. La résolution est de 2772 x 1240 pixels

À l’arrière de l’Oppo Reno10 Pro+ se trouve un tireur principal capable de 50 MP, ainsi qu’un téléobjectif de 64 MP avec zoom optique 3x et OIS. La troisième caméra est une caméra ultra grand angle de 8 MP. Une caméra selfie de 32 MP est montée à l’intérieur du trou de perforation.

Oppo Reno10 Pro + est livré avec une batterie de 4 700 mAh avec une charge SuperVOOC 2.0 de 100 W.

L’Oppo Reno10 Pro + sera mis en vente le 1er juin en trois options de couleur – noir, or et violet unique. Les prix commencent à partir de 4 299 CNY, soit 610 $ ou 565 €.

Oppo Reno10 Pro

Le smartphone Pro semble similaire avec l’îlot de caméra ovale et le grand écran lumineux, mais il est livré avec un chipset Dimensity 8200 de Mediatek, tout en conservant le NPU MariSilicon X.

L’écran OLED de 6,74 pouces correspond au Pro + avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz et sa résolution de 2772 x 1240 px. Il y a un seul trou de perforation pour la caméra selfie 32 MP.

À l’arrière, le Reno10 Pro a un tireur principal de 50 MP avec une ouverture f/1.8 et OIS. Le téléobjectif est rétrogradé à une résolution de 32 MP et un zoom 2x, tandis que le tireur ultra grand-angle de 8 MP est conservé.

La capacité de la batterie est de 4 600 mAh, mais elle se charge toujours à 100 W. L’adaptateur requis sera fourni dans la boîte de vente au détail des trois téléphones Reno10.

Oppo Reno10 Pro est livré avec 16 Go de RAM et deux choix de stockage 256 Go ou 512 Go. Il commence à 2 899 CNY (410 $/380 €) et est disponible en bleu, noir ou or à partir du 1er juin.

Oppo Reno10

Oppo Reno10 est livré avec un AMOLED de 6,7 pouces avec des bords incurvés, une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz.

Il est alimenté par un Snapdragon 778G et dispose de trois options de mémoire – 8/128 Go, 12/256 Go et 12/512 Go, la dernière apportant de la RAM LPDDR5 et du stockage UFS 3.1.

Il y a un tireur principal de 64 MP avec une ouverture f/1.7 et un objectif 6P à l’arrière. Les caméras téléobjectif 2x 32 MP et ultra grand angle 8 MP sont partagées avec le Reno10 Pro, tout comme la caméra selfie 32 MP avec AF et ouverture f/2.4.

La capacité de la batterie est de 4 600 mAh et la charge se fait jusqu’à 80 W. Cela ne prendrait tout de même que 11 minutes pour passer de 0 à 50 % et 29 minutes pour une charge complète.

La série Oppo Reno10 exécute le dernier ColorOS 13.1, qui apporte une numérisation de code QR améliorée et un emplacement plus intelligent et plus rapide pour certaines applications. Il existe également un système de refroidissement en graphite qui dispose également d’une chambre à vapeur pour la dissipation de la chaleur, et l’ensemble représente une grande surface de 6 000 mm² pour refroidir le téléphone.











Oppo Reno10

Oppo propose le Reno10 en trois jolies couleurs – bleu, noir et or. Les prix commencent à partir de 2 499 CNY, soit environ 355 $/330 €. Le téléphone peut être précommandé sur le site Web de l’entreprise et la première vente est prévue pour le 1er juin.

Il y a une grande inconnue si l’un des téléphones ornera les marchés internationaux car le monde attend toujours que la série précédente, Reno9, quitte la Chine. Espérons qu’Oppo sautera une génération et apportera ces beaux smartphones à la place.

Source 1 • Source 2 • Source 3 (tout en chinois)