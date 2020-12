Oppo a enfin annoncé la date de lancement de la série Reno5 après un mois rempli de rumeurs et de fuites. Les smartphones arriveront le 10 décembre lorsque la «série Diamond Glow fera ses débuts», selon un teaser vidéo de neuf secondes, posté par la société sur Weibo.

La gamme Reno5 sera la première à proposer trois téléphones dès le départ: un Reno5 vanille avec un Snapdragon 765G, un Reno5 Pro avec un chipset Dimensity 1000+ et un Reno5 Pro + avec Snapdragon 865. Les attentes sont les deux premières à être des mises à niveau mineures. le Reno4 5G et le Reno4 Pro 5G, tandis que la version Pro +, bien que non confirmée, devrait permettre à la série d’atteindre plus haut que jamais.

La série Reno est généralement la gamme milieu de gamme d’Oppo, avec Find réservé au territoire phare. Cependant, l’ajout d’un téléphone alimenté par Snapdragon 865 à cette gamme est une démarche curieuse pour l’entreprise, car il pourrait se rapprocher trop des Find X2 et Ace2 et provoquer une concurrence interne.

