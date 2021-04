Un nouveau smartphone d’Oppo a été taquiné via une affiche publiée sur Weibo. La dernière entrée de la série K d’Oppo est le K9. Dans l’affiche, la société taquine une configuration triple caméra 64MP et une charge flash 65W. On s’attend à ce que le K9 soit le meilleur téléphone de la série K.

L’arrière du téléphone indique «09-K Super Performance». Bien qu’un chipset spécifique ne soit pas mentionné, MyFixGuide spécule que l’Oppo K9 peut être alimenté par un chipset « sous-phare » le long des lignes du Snapdragon 870 ou du Dimensity 1100.

Le message de Weibo mentionne que le téléphone pourra se recharger pendant 5 minutes et «allumer le noir pendant deux heures», ce qui ne traduisait pas clairement du chinois. Nous pensons que cela pourrait signifier que vous pouvez utiliser le téléphone pendant deux heures avec une charge de 5 minutes avec un thème sombre activé.

Il a été précédemment rapporté qu’Oppo allait publier une paire d’écouteurs TWS mise à jour connue sous le nom de Oppo Enco Buds. Oppo pourrait peut-être décider de lancer les Enco Buds et l’Oppo K9 en même temps. Oppo dévoilera le smartphone K9 le 6 mai à 15 heures, heure locale en Chine.

