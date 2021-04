Oppo se prépare à présenter son téléphone K9 en Chine le 6 mai avec une charge de 65 W et un appareil photo de 64 MP. Avant son annonce, le téléphone a fait une apparition surprise dans la base de données du détaillant JD.com et est maintenant disponible en pré-réservation. La liste est livrée avec des images et quelques spécifications clés.

Annonce Oppo K9 sur JD.com

Nous pouvons voir les deux coloris de l’Oppo K9 – noir et dégradé. L’écran présente une découpe de perforation dans le coin gauche. L’arrière comporte une configuration triple caméra avec un tireur principal de 64MP.







Oppo K9 en noir et dégradé de couleurs

La page des spécifications détaille la batterie de 4300 mAh et la charge de 65 W du téléphone et révèle également deux variantes de RAM / stockage avec des garnitures de 8/128 Go et 8/256 Go. Nous avons également la confirmation que le K9 prendra en charge la connectivité 5G sans aucune mention du chipset.

Le prix de la version 8/128 Go devrait atteindre 1999 CNY, ce qui équivaut à 307 $.

