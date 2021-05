Oppo K9 5G pourrait échapper à la Chine sous la marque Realme

Oppo a lancé le smartphone K9 5G sur son marché domestique avec un chipset Snapdragon 768G et 8 Go de RAM. Il a beaucoup de similitudes avec le Realme RMX3142 qui est apparu sur TENAA le mois dernier, et bn

Le Realme RMX3142 est apparu sur TENAA le mois dernier avec des photos et une fiche technique complète, et aujourd’hui l’appareil a été repéré à nouveau, cette fois sur Geekbench. Il ressemble beaucoup à l’Oppo K9 5G, introduit plus tôt ce mois-ci en Chine, et notre source affirme que le téléphone sera relancé en dehors du marché intérieur d’Oppo sous la marque Realme.

Les scores de Geekbench 4.2 révèlent 3234 pour un seul cœur et 7216 pour plusieurs cœurs, mais nous avons du mal à comparer ces résultats aux appareils et chipsets modernes car la version de l’indice de référence est assez ancienne – de nos jours, tous les nouveaux appareils passent par Geekbench 5 qui a une manière différente de calculer le score.

L’Oppo K9 5G et le RMX3142 ont le même écran, le même encombrement, même les caméras sont les mêmes. Le chipset est Snapdragon 768G, ce qui serait une première pour Realme, et nous pensons qu’il pourrait s’agir d’un nouvel ajout à la famille Realme GT – peut-être que c’est la Realme GT Neo Flash Edition, qui devrait arriver le 24 mai.

