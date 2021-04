Oppo organise un événement le 6 mai pour dévoiler le K9 5G avec un nouveau bracelet de fitness et écouteurs TWS. Le fabricant de téléphones a déjà confirmé que K9 5G comportera une triple caméra 64MP et prend en charge une charge de 65W. Maintenant, Oppo a révélé que le smartphone serait alimenté par le SoC Snapdragon 768G.

Le K9 5G mesurera 7,9 mm d’épaisseur et pèsera 172 grammes, et sont livrés avec un refroidissement par liquide de chambre à vapeur pour des performances soutenues.





Oppo n’a pas encore détaillé la fiche technique du K9 5G, mais la liste du smartphone sur le site Web du détaillant chinois JD.com a révélé qu’il contiendrait une batterie de 4300 mAh et deux options de mémoire – 8 Go / 128 Go et 8 Go / 256 Go.

La liste comprend également les images du K9 5G, qui ont révélé que le smartphone comportera un écran perforé et sera disponible en deux couleurs.







Avec le dévoilement officiel dans environ deux semaines, vous pouvez vous attendre à en savoir plus sur l’Oppo K9 5G dans les prochains jours.

La source (en chinois)