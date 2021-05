Oppo K9 5G annoncé avec SoC Snapdragon 768G, écran 90Hz et charge 65W

Oppo a organisé un grand événement aujourd’hui en Chine où il a annoncé une télévision intelligente, une paire d’écouteurs TWS et un groupe de fitness. De plus, Oppo a également présenté un nouveau smartphone 5G, baptisé Oppo K9 5G, qui est alimenté par le SoC Snapdragon 768G, exécute ColorOS 11.1 basé sur Android 11 et dispose de deux options de mémoire – 8 Go / 128 Go et 8 Go / 256 Go.

L’Oppo K9 5G est livré avec un système de refroidissement liquide 3D pour des performances soutenues et intègre un écran AMOLED de 6,43 pouces FullHD + 90 Hz fabriqué par Samsung avec une fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz. L’écran dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales de sixième génération en dessous provenant de Goodix.

Pour la photographie, l’Oppo K9 5G est livré avec un total de quatre caméras – un jeu de tir selfie 32MP à l’intérieur du trou de perforation, avec un appareil photo principal 64MP à l’arrière rejoint par des unités macro 8MP ultra-larges et 2MP.

Une batterie de 4300 mAh qui tire son énergie d’un port USB-C jusqu’à 65 W.

L’Oppo K9 5G est livré avec une prise casque 3,5 mm, une antenne surround 360 °, une prise en charge du mode 5G (SA / NSA) bimode et deux options de couleur: noir et dégradé.







Oppo K9 5G

La variante de base du K9 5G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est au prix de 1 999 CNY (310 $ / 255 €), et pour 200 CNY (30 $ / 25 €) de plus, vous obtenez le double de stockage.

Le smartphone est en précommande en Chine, et ceux qui en pré-réservent un bénéficieront d’une réduction de 100 CNY (15 $ / 13 €). Les ventes ouvertes du K9 5G commenceront le 11 mai, mais on ne sait rien de la disponibilité en dehors de la Chine.

La source (en chinois)