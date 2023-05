Oppo K11x annoncé : Snapdragon 695 SoC, appareil photo 108MP et écran 120Hz

Oppo a lancé le K10x en septembre dernier et a dévoilé aujourd’hui son successeur – Oppo K11x. Il est alimenté par le SoC Snapdragon 695 associé à jusqu’à 12 Go de RAM et démarre ColorOS 13.1 basé sur Android 13. Le smartphone a jusqu’à 256 Go de stockage à bord et contient un écran FullHD + 120 Hz de 6,72 pouces avec une luminosité maximale de 680 nits (550 nits typique). Oppo ne mentionne pas s’il s’agit d’un écran LCD ou d’un panneau AMOLED, mais il y a de fortes chances que ce soit le premier depuis le Le scanner d’empreintes digitales est intégré au bouton d’alimentation.

L’Oppo K11x dispose de trois caméras : une caméra principale de 108 MP, une caméra de profondeur de 2 MP et une caméra selfie de 16 MP. Et l’ensemble du package est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 67 W. Oppo affirme que l’adaptateur 67W fourni peut remplir la cellule de 5 000 mAh de 1 % à 80 % en 33 minutes.

Le reste des points forts de l’Oppo K11x comprend l’USB-C, une prise casque 3,5 mm, deux haut-parleurs et la connectivité 5G. Le smartphone dispose également d’un emplacement pour carte microSD pour l’extension de stockage.

L’Oppo K11x n’apporte pas suffisamment de mises à niveau par rapport au K10x, car les différences les plus notables entre les deux téléphones se situent au niveau de l’affichage et de l’appareil photo.

D’ailleurs, si l’Oppo K11x vous semble familier, c’est parce qu’il s’agit d’une version du OnePlus Nord CE 3 Lite dévoilé le mois dernier. Vous pouvez lire notre examen pratique du OnePlus Nord CE 3 Lite pour en savoir plus à ce sujet.









OnePlus Nord CE 3 Lite • Oppo K11x

Pour en revenir à l’Oppo K11x, le smartphone est proposé en deux couleurs et trois configurations de mémoire – 8 Go/128 Go, 8 Go/256 Go et 12 Go/256 Go au prix de 1 499 CNY (210 $/200 €/17 600 INR), 1 699 CNY (240 $/225 €/19 950 INR) et 1 899 CNY (270 $/250 €/22 300 INR), respectivement. Il sera mis en vente en Chine à partir du 31 mai sur le site officiel chinois d’Oppo.

Source (en chinois)