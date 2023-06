Oppo K11 sera lancé avec une charge rapide de 100 W, révèle la liste

Oppo K11 est déjà répertorié sur TENAA et nous connaissons certaines spécifications clés, mais nous avons appris aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité majeure, qui sera une première pour toute la gamme de milieu de gamme. Le téléphone a été certifié sur 3C avec une charge rapide de 100 W, une augmentation impressionnante par rapport aux taux de 67 W des K11x et K10x.

Le taux à trois chiffres n’est présent que dans trois téléphones Oppo jusqu’à présent – le produit phare Find X6 Pro et le duo premium Reno10 Pro et Reno10 Pro+, dont aucun n’est disponible en dehors de la Chine, ce qui est suspect. La norme SuperVOOC offre une sortie 11V/9.1A avec un adaptateur VCBAHBCH, probablement livré dans la boîte de vente au détail.

Malheureusement, la série Oppo K est à peu près exclusive à la Chine, donc une fois de plus, les utilisateurs internationaux risquent de manquer la charge complète de 30 minutes de 0 à 100 % de la batterie de 5 000 mAh. Ils ne verront pas non plus l’OLED de 6,7 pouces, le Snapdragon 782G et l’appareil photo principal de 50 MP, mais Oppo pourrait relancer le téléphone sur le marché mondial sous un nom différent.

