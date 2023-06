Oppo K11 obtient la certification TENAA avant son lancement

Alors que l’Oppo K11x a été lancé le mois dernier en Chine et que nous obtenons maintenant notre première série d’informations sur son frère – l’Oppo K11. Le prochain appareil est apparu sur la base de données de l’agence de certification TENAA en Chine avec des images en direct et quelques spécifications clés. Oppo K11 apportera un design largement similaire au K11x mais avec un chipset Snapdragon 782G à la barre et un appareil photo principal 50MP IMX890.











Oppo K11 sur TENAA

Le K11 disposera également d’un écran FHD + OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz par rapport à l’écran LCD IPS du K11x. Ailleurs, Oppo K11 devrait être lancé avec une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 80 W. le OnePlus Nord CE 3 en dehors de la Chine

Source (en chinois)