Le fabricant chinois de smartphones Oppo a annoncé mardi avoir installé son laboratoire d’innovation 5G en Inde, qui est également le premier laboratoire 5G de l’entreprise en dehors de la Chine. La société prévoit de mettre en place trois autres laboratoires fonctionnels dédiés à la caméra, à l’alimentation et à la batterie, et à la performance, afin de travailler sur l’innovation dans son centre de recherche et développement d’Hyderabad. «Il s’agit du premier laboratoire 5G d’Oppo à l’étranger. Avec cette configuration de laboratoire, tout en travaillant au développement de technologies de base pour l’ère 5G et au renforcement de l’écosystème global, nous visons également à soutenir l’Inde dans son parcours 5G, Oppo India Vice President and Head for Research et Développement Tasleem Arif a déclaré dans un communiqué.

Les technologies développées au laboratoire marqueront une empreinte mondiale tout en promettant notre vision de faire de l’Inde un centre d’innovation, a-t-il ajouté. Les nouveaux laboratoires Oppo se concentreront sur la création des technologies les plus récentes et les plus avancées au monde. L’équipe indienne dirigera également des innovations pour d’autres pays, notamment le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie du Sud, le Japon et l’Europe, a déclaré Oppo. En septembre 2020, Oppo a soumis plus de 3000 propositions liées à la norme 5G au 3GPP, déclaré plus de 1000 familles de brevets de norme 5G à l’institut de normalisation technique basé en France, European Telecommunications Standards Institute.