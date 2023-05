Oppo fixe le lancement de la série Reno10 pour le 24 mai

La date de lancement de la série Oppo Reno10 est apparue hier dans des publicités divulguées, et aujourd’hui, la société l’a officiellement confirmée – la nouvelle gamme arrivera dans sept jours à compter d’aujourd’hui, le 24 mai.

La boutique en ligne d’Oppo a déjà publié des listes et des rendus, se préparant pour la vente flash, révélant qu’il y aura initialement trois téléphones – vanilla Reno10, Reno10 Pro avec MariSilicon X et Reno10 Pro+ avec une caméra périscope.

Les images et vidéos officielles confirment ce que nous avons vu dans les fuites jusqu’à présent – un îlot de caméra de forme ovale avec trois caméras, celle du bas étant un tireur de portrait désigné. Le Reno10 Pro+ est le seul avec un objectif rectangulaire visible, qui est la caractéristique distinctive d’une optique à prisme utilisée pour un zoom 5x (ou supérieur).

Tout comme la série précédente, la gamme Reno10 semble partager le même écran avec des côtés incurvés, qui, selon nous, mesureront environ les 6,7 pouces que nous avons vus sur les appareils Reno9. Les variantes Pro devraient porter la résolution au-delà de 1080p, mais il faudra attendre le lancement officiel pour que cette rumeur soit confirmée.

Ce que nous savons, ce sont les configurations de mémoire – le Reno10 sera disponible avec 8/256 Go ou 12/256 Go, tandis que les versions Pro arriveront avec 16 Go de RAM et un choix entre 256 Go et 512 Go.





































Le design au dos est également le même, et seule la petite écriture à côté de la caméra portrait nous aidera à différencier les modèles. De plus, il existe une option de couleur violette qui est apparemment réservée au Pro+.

La scène internationale reçoit souvent les téléphones Reno entre trois et cinq mois après leur annonce nationale. Nous n’avons pas encore vu le Reno9 s’échapper de la Chine, et avec la température actuelle, nous ne pouvons qu’espérer qu’Oppo saute complètement la série et amène le Reno10 plus rapidement.

