La société chinoise Oppo est à la pointe de l’innovation en matière de smartphones depuis un certain temps déjà.

La société a lancé plusieurs appareils pliables, mais elle fait également des choses passionnantes avec des combinés classiques. Cela est particulièrement évident dans sa série phare Find X, qui combine un design de pointe.

Malheureusement, les Find X6 et X6 Pro de 2023 étaient exclusifs à la Chine. Mais cela a suivi les excellents Find X5 Pro et Find X3 Pro, tous deux sortis dans le monde entier.

Quelle sera l’ampleur de la sortie du Find X7 et que pouvons-nous attendre des prochains téléphones ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Quand le Oppo Find X7 sortira-t-il ?

Nous n’avons aucune information concrète concernant la date de sortie des téléphones Find X7, mais nous pouvons faire quelques prédictions. Voici quand ses prédécesseurs sont sortis :

Compte tenu des dates de sortie des modèles précédents, nous nous attendons à ce que l’Oppo Find X7 soit dévoilé dans Premier trimestre 2024.

Cependant, il reste un grand point d’interrogation quant à savoir si un potentiel Find X7 ou X7 Pro sera disponible en dehors de la Chine. À ce stade, il est impossible d’en être sûr d’une manière ou d’une autre.

Combien coûtera l’Oppo Find X7 ?

À ce stade, nous n’avons également aucune information sur les prix des prochains téléphones Oppo Find X7. Voici le prix de leurs prédécesseurs lors de leur lancement initial :

Mais étant donné les conditions économiques incertaines depuis le dernier lancement par Oppo d’un téléphone phare en dehors de la Chine, il est difficile de prédire combien pourraient coûter les téléphones Find X7.

Néanmoins, ce serait une surprise de voir Oppo s’écarter énormément du prix du Find X5, alors attendez-vous à quelque chose autour de 749 £/999 € pour le modèle standard et de 1 049 £/1 299 € pour le Pro.

Le Find X7 Pro serait similaire au Find X6 Pro Dominik Tomaszewski / Fonderie

Quelles spécifications et fonctionnalités l’Oppo Find X7 aura-t-il ?

Oppo Trouver X7

On pense qu’une liste Geekbench 6 d’octobre est le Find X7 régulier. Bien que cela ne soit pas mentionné ici, GSMArena suggère que le chipset sera le Dimensity 9300 de MediaTek, plutôt que le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Cela peut surprendre, étant donné que le Snapdragon 8 Gen 2 alimente le Find X6 Pro.

Cependant, Oppo a confirmé lors du Snapdragon Summit en octobre que son « futur smartphone phare sera l’un des premiers à intégrer la plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 3 ». Soit il ne fait pas référence au Find X7, soit la rumeur ci-dessus est incorrecte.

Une spécification mentionnée dans la liste Geekbench 6 sur laquelle nous pouvons être sûrs est de 16 Go de RAM, au moins sur l’un des modèles. Il s’agissait de la version haut de gamme du Find X6 Pro, avec une option de 12 Go également disponible.

S’il s’agit du Find X7, un score de 2139 points au test monocœur Geekbench 6 et de 7100 points au test multicœur est impressionnant.

Oppo Trouver X7 Pro

Il n’y a pas de nouvelles concrètes concernant le chipset du Find X7 Pro. Mais si la rumeur sur le Dimensity 9300 du modèle standard s’avère vraie, le Pro suivra probablement le mouvement.

Premièrement, il était très probable que l’OPPO Find X7 Pro soit alimenté par un processeur Snapdragon 8 Gen 3, mais en regardant la récente liste Geekbench du Find X7, il est possible que le modèle Pro héberge également le chipset MediaTek Dimensity 9300.

En juin, le pronostiqueur Weibo Digital Chat Station a laissé entendre que le téléphone pourrait comporter un écran incurvé « ultra-étroit » et un indice IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

En juillet, le même leaker a suggéré qu’un prochain Find X7 Pro pourrait être équipé d’une caméra périscope, d’un écran incurvé avec une résolution 2K et d’une charge sans fil de 50 W. Mais aucune d’entre elles ne sera une mise à niveau, car elles sont déjà présentes sur le Find X6 Pro.

En août, le fuyard Mess With Assen a fait plusieurs déclarations concernant l’écran et la caméra. Ces affirmations incluent un écran Samsung E6 2K LTPO avec une luminosité maximale de 2 500 nits, une caméra selfie IMX709 de 32 Mp, une caméra principale IMX989 de 50 Mp et des caméras ultra-larges et périscopes avec un capteur IMX890. Ces spécifications sont cohérentes avec celles du Find X6 Pro, mais le fuyard a mentionné des modifications potentielles de l’objectif et de l’ouverture.

En septembre, Digital Chat Station a affirmé que le Find X7 Pro conserverait une caméra périscope 3x de 50 Mp avec une taille de capteur de 1/1,5 pouce.

En octobre, Digital Chat Station a partagé une image schématique qui semble être celle d’un Oppo Find X7 Pro. L’image affiche à la fois l’avant et l’arrière du téléphone, révélant un système de caméra arrière quadruple comprenant un objectif périscope.

La configuration de la caméra est logée dans une conception circulaire, avec trois objectifs alignés verticalement et la quatrième caméra positionnée à gauche. De plus, il y a une découpe centrale sur le devant, un bouton d’alimentation à droite et des boutons de volume à gauche.

Station de discussion numérique / Weibo

C’est tout ce que nous avons vu jusqu’à présent, mais n’oubliez pas de revenir car nous mettrons à jour cet article à mesure que nous découvrirons plus d’informations.

En attendant, n’oubliez pas de consulter nos guides des meilleurs téléphones Oppo et des meilleurs téléphones Android.