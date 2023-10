Oppo devrait lancer sa série phare Find X7 en 2024 et nous avons maintenant une liste Geekbench détaillant certaines des fonctionnalités clés du prochain Find X7. Le téléphone PHZ110 intègre le chipset phare de nouvelle génération de MediaTek – Dimensity 9300.







Oppo Find X7 (PHZ110) sur Geekbench

La liste montre que Dimensity 9300 comportera une architecture CPU 1 + 3 + 4. Le cœur principal est cadencé à 3,25 GHz et est probablement un Cortex-X4 Prime. Il existe 3 cœurs de performance Cortex-A720 cadencés à 2,85 GHz et 4 unités cadencées à 2,00 GHz, qui, selon les rumeurs précédentes, seraient de la variété Cortex-A720.

Le listing confirme également 16 Go de RAM et une sortie impressionnante avec 2 139 points sur le test monocœur et 7 100 points côté multicœur. Gardez à l’esprit qu’il s’agit encore d’appareils prototypes et que nous ne devrions pas mettre trop de stock avant de voir le matériel final.

