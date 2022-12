Oppo Find X6 fuites d’images, montre un design complètement retravaillé

L’Oppo Find X5 Pro reprend le design de son prédécesseur, le Find X3 Pro (rappel : il n’y avait pas de X4), avec un panneau arrière lisse et ininterrompu. Le Find X5 à la vanille a utilisé un élément séparé pour la bosse de la caméra afin de coller le plus possible au langage de conception dans les limites de son budget.

Ce sont peut-être les derniers exemples dudit langage de conception, du moins à en juger par le look de la vanille Oppo Find X6. Nous n’avons encore rien vu d’officiel, mais le bilan d’Evan Blass parle de lui-même. L’île de la caméra est de retour et elle est plus importante que jamais. Voici une comparaison côte à côte avec les téléphones X 2022.











Oppo Find X5 Pro • Oppo Find X6 (fuite d’image) • Oppo Find X5

Le logo Hasselblad a été un peu amélioré et il y a une légère étiquette “co-conçu avec” au-dessus pour indiquer clairement qu’Oppo est un partenaire égal dans cette relation. À cette fin, il y a aussi le label “Powered by MariSilicon” à côté d’un nouveau venu – un objectif périscope. Le vanilla X5 utilisait un téléobjectif 2x traditionnel, le X6 obtient une mise à niveau par son apparence. Cela a amené certains à penser que l’image montre le X6 Pro, mais ce n’est pas le cas selon Blass.

En supposant qu’il s’agisse bien de l’Oppo Find X6 et que les rumeurs soient correctes, il devrait y avoir un capteur 1″ (50MP) à l’intérieur de l’appareil photo principal, un module ultra large 50MP à côté, plus un capteur 32MP derrière le périscope. De plus, ce modèle devrait être alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1 (tandis que le Pro devrait obtenir le Gen 2).

Nous n’avons pas encore de date de révélation officielle pour la série Find X6 et cela peut prendre un certain temps. Oppo Inno Day commence demain et mettra en vedette les pliables Find N2. Le Find N original a également été dévoilé à la mi-décembre, tandis que la série Find X5 a été annoncée fin février.

La source