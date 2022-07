Oppo Find X5 Date de sortie, prix et spécifications

La série Find X5 d’Oppo est arrivée, avec trois téléphones dirigés par le Find X5 Pro de premier plan. Avec un corps en céramique, un appareil photo alimenté par Hasselblad et un Snapdragon 8 Gen 1 à l’intérieur, cela ressemble au produit phare d’Oppo le plus complet à ce jour – et à un véritable rival du S22 Ultra.

Les Find X5 et Find X5 Lite classiques sont des options impressionnantes à part entière, et la dernière gamme phare d’Oppo devrait offrir quelque chose pour tout le monde.

Il est apparemment sur le point de se développer également, avec de nouvelles rumeurs selon lesquelles Oppo prévoit un nouvel ajout à la gamme.

Nous avons examiné l’Oppo Find X5 Pro, le Find X5 standard et le Find X5 Lite, alors assurez-vous de les vérifier si vous voulez savoir ce que nous pensons des téléphones – ou lisez la suite pour tous les détails.

Où est le Oppo Find X5 en vente ?

Oppo a annoncé les téléphones Find X5 le 24 février. Ils ont été lancés au Royaume-Uni, en Europe et dans toute l’Asie, mais n’atteindront pas officiellement les États-Unis.

Au cours des années précédentes, nous avons vu la gamme Find X inclure des modèles réguliers, Pro, Lite et Neo. Cette année, il n’y a aucun signe du Neo – mais il est possible, bien que peu probable, qu’Oppo envisage toujours de lancer ce modèle plus tard dans l’année.

L’entreprise est planifier apparemment un autre ajout à la série cependant. Leaker Digital Chat Station a publié sur Weibo qu’Oppo prévoyait un nouveau téléphone alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1, apparemment prêt à être lancé en Août. Il n’a pas partagé d’autres détails – bien que le pari le plus probable soit qu’il s’agira d’une version mise à jour du Find X5 Pro avec un chipset amélioré.

Pourquoi ne s’appelle-t-il pas le Find X4 ?

Nous entendons depuis quelques mois qu’Oppo pourrait ignorer le Find X4, et la société a maintenant confirmé que c’était le cas.

La société nous a dit que c’était parce qu’elle considérait l’Oppo Find N pliable comme la quatrième génération de Find, ce qui en fait la cinquième.

Bien qu’Oppo n’en ait pas dit autant, il est facile d’imaginer qu’il pourrait y avoir une autre raison dans le mélange – 4 est un nombre malchanceux dans la culture chinoise, similaire à 13 en Occident, et il n’est pas rare que les marques le dépassent directement dans leur numéro de téléphone.

Combien coûte le Oppo Find X5 ?

Étant donné que la série Find X5 n’est pas lancée aux États-Unis, il n’y a pas de prix officiel en dollars, mais voici combien coûte la gamme au Royaume-Uni et en Europe :

Trouver X5 Pro – 1 049 £ / 1 299 €

Trouvez X5 – 749 £ / 999 €

Trouver X5 Lite – 419 £ / 499 €

Ces prix sont à peu près conformes aux entrées précédentes, bien que curieusement, le Pro ait eu une baisse de prix de 50 £ au Royaume-Uni, tout en grimpant de 150 € en Europe (ou au moins en Irlande, d’où proviennent nos informations de prix). Aie.

Consultez notre guide pour savoir où commander les téléphones pour toutes les meilleures offres que nous avons trouvées.

Qu’en est-il des spécifications et du design de la série Oppo Find X5 ?

Puisqu’il y a trois téléphones dans la série Find X5, nous allons les décomposer un par un, en commençant par le modèle haut de gamme.

Trouver X5 Pro

Oppo nous a tous surpris avec le design extravagant du Find X3 Pro, et la société est restée dans le même moule avec le Find X5 Pro.

Le téléphone est disponible dans les deux finitions noir et blanc, avec l’arrière fait d’une finition en céramique ultra-dure. Les deux couleurs sont nommées Glaze Black et Ceramic White, ce qui est un peu trompeur – les deux sont en fait en céramique. En Chine, il existe une troisième variante, recouverte de cuir végétalien bleu clair, mais nous ne nous attendons pas à ce que cette finition soit disponible ailleurs dans le monde.

Gorilla Glass Victus est utilisé pour recouvrir et protéger l’écran, tandis qu’un indice de protection IP68 garantit une certaine protection contre les éléments.

Le module de caméra incurvé du X3 Pro revient, mais maintenant avec un design irrégulier encore plus étrange. Il y a cependant une méthode à la folie – l’inclinaison sur le bord inférieur est conçue pour s’adapter à l’endroit où votre doigt se trouve lorsque vous tenez le téléphone, donnant au combiné lourd (218 g) un endroit pour se reposer confortablement.

À l’intérieur du téléphone, le Find X5 Pro est alimenté principalement par le Snapdragon 8 Gen 1 – il existe une version alternative utilisant le MediaTek Dimensity 9000, mais cette variante ne se lance qu’en Chine. Les deux puces sont construites sur un processus de 4 nm et présentent en fait des spécifications assez similaires, alors ne vous attendez pas à un énorme fossé de performances entre les deux combinés.

Le téléphone est livré avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, dans une seule variante – du moins pour l’Europe.

L’écran est un écran WQHD + AMOLED de 6,7 pouces utilisant la technologie LTPO 2.0 pour un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. Plus impressionnant encore, cela offre également une variation partielle du taux de rafraîchissement – ​​ce qui signifie que si vous effectuez plusieurs tâches, le téléphone peut exécuter une application sur une partie de l’écran à 120 Hz, tout en descendant à 1 Hz sur une autre partie de l’écran.

Sur batterie, attendez-vous à une cellule de 5000 mAh avec une charge filaire SuperVOOC de 80 W et une connexion sans fil AirVOOC de 50 W. Il prend également en charge la norme filaire PPS à 30 W et la norme sans fil EPP à 15 W.

Revenons à la caméra, où vous obtenez une triple caméra arrière. Comme auparavant, vous obtenez une configuration à double caméra principale, avec le même capteur 50Mp utilisé à la fois pour l’objectif principal et l’ultra large. L’appareil photo principal est équipé d’une ouverture f/1,7 et bénéficie d’une stabilisation d’image optique (OIS) sur 5 axes, tandis que l’ultra large est à f/2,2 et utilise un objectif de forme libre qui devrait réduire la distorsion.

Le troisième objectif est un simple téléobjectif 13Mp, f/2.4 avec zoom 2x. Il n’y a pas de microlentille cette fois-ci, et pas non plus de zoom périscopique intense – Oppo dit qu’il pense que les clients sont plus préoccupés par la stabilisation et les performances du mode nuit sur les caméras principales, il a donc concentré ses efforts là-bas.

À l’avant, il y a une caméra selfie 32Mp, f/2.4 utilisant un objectif RGBW.

Vous aurez maintenant remarqué que les téléphones arborent le logo Hasselblad. Il s’agit de la société de caméras qui s’est déjà associée à la filiale d’Oppo OnePlus – elle a aidé avec les caméras des OnePlus 9 et 9 Pro, et contribue également au 10 Pro. En ce sens, ce n’est pas un énorme choc de le voir également s’associer à Oppo, et ce partenariat a été officialisé avant le lancement de la série Find X5.

« Suite au succès de la collaboration entre OnePlus et Hasselblad au cours de l’année écoulée, nous sommes ravis de voir le partenariat entrer dans une nouvelle phase de développement, offrant à davantage d’utilisateurs du monde entier la possibilité de profiter de la légendaire expérience d’imagerie mobile Hasselblad », a déclaré Pete Lau. , chef de produit d’Oppo. « La performance des couleurs de l’appareil photo a toujours été au centre des préoccupations d’Oppo et fait partie de l’ADN d’Hasselblad. Nous sommes ravis de pouvoir explorer ensemble l’avenir de Hasselblad Camera for Mobile. »

Au sein du Find X5 Pro, les contributions spécifiques de Hasselblad sont limitées aux logiciels – et similaires à ce que nous avons vu de OnePlus l’année dernière. La marque Hasselblad se trouve dans l’application de l’appareil photo (y compris son son d’obturateur distinctif), et vous obtenez également un mode Hasselblad Pro, des filtres de couleur fournis par trois ambassadeurs de la photographie Hasselblad et un mode de photographie XPAN avec le rapport d’aspect unique de 65:24 de ce système d’appareil photo. .

Vous avez peut-être également vu la marque MariSilicon sur le module de caméra. Cela fait référence au NPU MariSilicon X d’Oppo, la première puce interne de l’entreprise conçue pour aider au traitement d’image avancé, qui figure dans les Find X5 et X5 Pro.

Plutôt que de s’appuyer sur les FAI intégrés des puces Snapdragon et Dimensity, Oppo a construit son chipset d’imagerie neuronale autonome de 6 nm pour se concentrer sur les domaines particuliers qu’il souhaite améliorer dans son expérience de caméra phare. Le MariSilicon X promet une plage dynamique considérablement améliorée (qui serait quatre fois plus large que ce que les caméras du Find X3 Pro sont capables de capturer), ainsi que la possibilité d’exécuter l’algorithme de réduction du bruit AI du X3 Pro 20 fois plus rapidement que le X3 Pro lui-même ne le peut actuellement. .

Le Find X5 Pro est livré avec Android 12 et ColorOS 12.1, et Oppo promet actuellement trois ans de mises à jour de la version Android, passant par Android 13 et les versions 14 et 15.

Voici les spécifications complètes du Find X5 Pro :

Android 12 avec ColorOS 12.1

6,7 pouces, WQHD+, 1-120 Hz LTPO, 10 bits, écran AMOLED

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

12 Go de RAM

256 Go de stockage

Batterie 5000mAh

Charge filaire SuperVOOC 80W

Charge sans fil AirVOOC 50W

Caméra arrière: 50Mp, f/1.7, objectif principal OIS 5 axes Objectif ultra large 50Mp, f/2.2 Téléobjectif 13Mp, f/2.4 2x

Lentille frontale 32Mp, f/2.4 RGBW

MariSilicon X NPU

5G

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

NFC

Haut-parleurs stéréo

Présentoir Gorilla Glass Victus

Arrière en céramique

IP68

163,7 x 73,9 x 8,5 mm

218g

Noir Glacé ou Blanc Céramique

Trouver X5

Le Find X5 est en grande partie similaire au modèle Pro, avec une conception simplifiée et quelques ajustements de spécifications spécifiques.

La conception est globalement similaire, mais le module de caméra ne se connecte pas de manière transparente au reste du téléphone de la même manière. Et bien que le téléphone soit également disponible en noir ou en blanc, il est en verre plutôt qu’en céramique. Il n’a également qu’un indice de protection IP54, ce qui est un peu inférieur.

Il est également un peu plus petit grâce à un écran de 6,55 pouces. Ce n’est qu’à la résolution FHD +, et bien qu’il soit à 120 Hz, il n’a pas la même technologie de taux de rafraîchissement variable LTPO.

La puce principale est le Snapdragon 888 de l’année dernière – toujours très puissant, pour être honnête – et bien que le stockage soit le même à 256 Go, la RAM est un peu inférieure à 8 Go.

Vous obtenez également une batterie très légèrement plus petite à 4800 mAh. Les vitesses de charge filaire sont les mêmes, mais le sans fil est plafonné à 30 W AirVOOC ici.

La configuration de la caméra est en fait presque identique, et bénéficie toujours du NPU MariSilicon X sous la surface. Les quatre objectifs sont essentiellement identiques, bien qu’ici l’objectif principal soit à une ouverture f/1.8 légèrement plus étroite et n’ait qu’un OIS à 2 axes. La caméra selfie n’utilise pas le même capteur RGBW et le téléphone a un capteur de température de couleur légèrement plus limité que le modèle Pro. Attendez-vous à une gamme de couleurs et à une précision très légèrement moins impressionnantes, mais les différences devraient être minimes.

Voici les spécifications complètes :

Android 12 avec ColorOS 12.1

6,55 pouces, FHD+, 120 Hz LTPS, 10 bits, écran AMOLED

Qualcomm Snapdragon 888

8 Go de RAM

256 Go de stockage

Batterie 4800mAh

Charge filaire SuperVOOC 80W

Charge sans fil AirVOOC 30W

Caméra arrière: 50Mp, f/1.8, objectif principal OIS 2 axes Objectif ultra large 50Mp, f/2.2 Téléobjectif 13Mp, f/2.4 2x

32Mp, lentille frontale f/2.4

MariSilicon X NPU

5G

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

NFC

Haut-parleurs stéréo

Vitre arrière

IP54

160,3 x 72,6 x 8,7 mm

196g

Noir ou blanc

Trouver X5 Lite

Perversement, le Find X5 Lite n’est pas vraiment un nouveau téléphone, c’est une version renommée de l’Oppo Reno 7 5G. Ce n’est pas inhabituel pour Oppo, qui renomme souvent les téléphones pour différents marchés.

Pourtant, ce n’est en aucun cas un mauvais téléphone. Vous obtenez un MediaTek Dimensity 900, un écran AMOLED de 6,43 pouces à 90 Hz et une charge de 65 W pour une batterie de 4500 mAh. L’appareil photo a trois objectifs arrière, avec un appareil photo principal de 64Mp soutenu par un ultra large de 8Mp et une macro de 2Mp – en fait, il est également presque identique dans les spécifications du OnePlus Nord CE 2.

Notez que ce téléphone ne bénéficie pas du MariSilicon X NPU ou des réglages de l’appareil photo Hasselblad, et est également le seul de l’ensemble à être livré avec Android 11, pas 12.

Voici les spécifications complètes de Reno 7, et donc ce que nous attendons d’être les spécifications X5 Lite :

Android 11 avec ColorOS 12

6,43 pouces, FHD+, LTPS 90 Hz, écran AMOLED

MediaTek Dimension 900

8 Go de RAM

256 Go de stockage

Caméra arrière: Appareil photo principal 64Mp, f/1.7 Caméra ultra large 8Mp, f/2.25 Caméra macro 2Mp, f/2.4

Caméra frontale 32Mp, f/2.4

Batterie 4500mAh

Charge filaire SuperVOOC 65W

5G

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

NFC

Vitre arrière

160,6 x 73,2 x 7,8 mm

173g

Noir étoilé ou bleu Startrails

