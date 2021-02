Oppo Find X3 repéré dans les listes de référence avec Snapdragon 870

Nous avons constaté un afflux constant de fuites autour de la série Find X3 d’Oppo au cours des derniers mois et nous nous attendons à ce qu’au moins trois téléphones soient lancés le mois prochain. Sur la base des dernières rumeurs, nous sommes pour un Find X3 Pro, Find X3 Neo et Find X3 lite, ce dernier étant censé être un Reno5 5G rebadged mais aujourd’hui nous avons une fuite concentrée sur le modèle vanilla Find X3 alimenté par Qualcomm’s Jeu de puces Snapdragon 870.

Les nouvelles informations proviennent de deux listes de références AnTuTu et AIDA 64 et révèlent que l’appareil porte le nom de modèle PEDM00. Les listes réelles montrent que le chipset porte le nom de code kona, ce qui correspond généralement au Snapdragon 865 bien que l’une des captures d’écran qui l’accompagne révèle la section À propos de l’appareil qui montre qu’il fonctionne sur la plate-forme Snapdragon 870, qui est une sorte de Snapdragon 865 ++ partageant l’architecture de base .









Annonces Oppo PEDM00 sur AnTuTU et AIDA64

Le SoC est associé à 8 Go de RAM 256 Go de stockage et le téléphone démarre ColorOS 11.2 au-dessus d’Android 11. La résolution d’affichage est fixée à 1080 x 2412 pixels et il est également fait mention d’un capteur de caméra de 12,6 MP. Nous serons à l’affût de plus d’informations sur la série Find X3 d’Oppo, alors restez à l’écoute.

