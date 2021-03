Oppo Find X3 Pro, X3 Lite et X3 Neo spécifications et rend les fuites

Suite à la confirmation officielle d’Oppo qu’il révélera la série Find X3 le 11 mars, trois des rendus de presse et des spécifications des appareils Find X3 ont été divulgués par WinFuture. Commençons par le plus excitant du groupe.

Trouvez X3 Pro

Il s’agit du modèle phare d’Oppo et devrait contenir le chipset Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. L’écran AMOLED de 6,7 pouces offrira une résolution QHD +, une prise en charge HDR10 + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran sera protégé par Gorilla Glass 5 et disposera d’un scanner d’empreintes digitales intégré.

Le système à quatre caméras a une bosse de caméra intéressante comme on le voit dans les rendus. C’est la même bosse que nous avons vue dans les premières images divulguées en janvier. Il sera prétendument composé d’un appareil photo principal de 50MP avec une ouverture f / 1.8 et OIS, un autre appareil photo 50MP pour les prises de vue ultra-larges avec une ouverture f / 2.2 et une mise au point automatique, un appareil photo à zoom périscope 13MP avec une ouverture f / 2.4 et une microlentille de 5MP. Avec cette configuration, la caméra atteindra à la fois un zoom hybride 5X et un zoom numérique 20X. Tous les modèles Oppo Find X3 auront une caméra frontale de 32MP.

Les autres spécifications comprennent une batterie de 4500 mAh, une charge rapide de 65 W et une charge sans fil rapide et une protection par immersion IP68. Les dimensions du téléphone sont 163,4 x 74 x 8,3 mm et il pèsera 193 g.

Oppo Find X3 Neo

Le Neo comportera également un écran avec des bords incurvés. Cet écran sera de 6,5 pouces et avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz au lieu de 120 Hz. Le rapport suggère qu’il sera alimenté par le Snapdragon 865. Ce modèle offrira également 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

La configuration de la caméra sur le Neo aura un appareil photo principal de 50MP avec une ouverture f / 1.7, un appareil photo ultra-large 16MP, un téléobjectif 13MP et un appareil photo macro 2MP. Cette configuration de caméra sera capable d’un zoom optique jusqu’à 5x.

Les autres spécifications incluent une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 65 W (mais pas de charge sans fil) et un indice de résistance à l’eau IPX4. Les dimensions du téléphone sont de 159,3 x 74 x 7,99 mm et il pèse 184 g.

Oppo Find X3 Lite

Le Find X3 Lite aura un écran plat FHD + AMOLED de 6,44 pouces et prendra également en charge un scanner intégré. Le smartphone est alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 765G associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La configuration de quatre caméras de ce téléphone se compose d’un appareil photo principal de 64 MP avec une ouverture de f / 1,79, d’un appareil photo ultra-large de 8 MP, d’une caméra macro de 2 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP.

Les autres spécifications du Find X3 Lite incluent une batterie de 4300 mAh avec une charge de 65 W et une résistance à l’eau IP52. Il y a aussi une prise casque et les dimensions du téléphone sont de 159 x 74 x 7,9 mm et il pèse 180 g.

Vérifiez le lien source pour voir l’ensemble complet des rendus.

La source