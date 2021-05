Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition annoncé

Le vaisseau spatial chinois Tianwen-1 a réussi atterri sur Mars, et en tant que hommage à la mission, Le fabricant chinois de téléphones Oppo a annoncé une édition spéciale Find X3 Pro, baptisée Find X3 Pro Mars Exploration Edition.

L’Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition (traduit automatiquement du chinois) est livré dans un nouveau travail de peinture grise, ce qui en fait la cinquième option de couleur pour le produit phare, en plus des coloris bleu, blanc, noir brillant et moka cosmique déjà disponibles.

Oppo dit que la nuance grise est inspirée de l’espace extra-atmosphérique et que le panneau arrière du téléphone est fait de verre AG antibuée avec un lustre métallique pour obtenir la texture des matériaux de l’espace extra-atmosphérique.

La couverture arrière de l’édition Exploration porte également l’inscription Mars 2021 et Utopia Planitia, cette dernière étant le nom du site d’atterrissage du Tianwen-1 sur la planète rouge.







Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition

De plus, le Find X3 Pro Mars Exploration Edition est livré avec trois filtres de couleur Mars qui vous aident à donner aux photos prises sur Terre un aspect semblable à celui de Mars.



Filtre de Mars

De plus, l’édition spéciale du smartphone propose un thème Mars personnalisé, tandis que les fonds d’écran dynamiques vous montrent le lever et le coucher du soleil ainsi que les changements de lumière et d’ombre sur la planète rouge à quatre heures différentes: matin, midi, soir et nuit.







Fonds d’écran dynamiques • Thème Mars personnalisé

L’Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition est livré dans un emballage de vente au détail spécial, et contrairement à la variante régulière, celui-ci est proposé dans une configuration de mémoire unique – 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.



Emballage de vente au détail Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition

Les autres spécifications de l’édition Mars restent les mêmes que celles du modèle régulier, ce qui signifie que vous obtenez un SoC Snapdragon 888, un ColorOS 11.2 basé sur Android 11, un écran AMOLED 6,7 « 120Hz QHD + LTPO AMOLED, un scanner d’empreintes digitales intégré et une batterie de 4500 mAh avec Charge filaire 65W et sans fil 30W.

Pour la photographie, le Find X3 Pro Mars Exploration Edition a un total de cinq caméras à bord – un selfie de 32MP à l’intérieur du trou de perforation, avec la configuration de la caméra quadruple à l’arrière comprenant des unités de microscope 50MP primaire, 50MP ultra large, 13MP téléobjectif et 3MP.

L’Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition est au prix de 6 999 CNY (1090 $ / 895 €) et est déjà en précommande en Chine, les ventes commençant le 16 mai.

Source 1, Source 2 (tous les deux en chinois)