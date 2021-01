2021 s’annonce rapidement comme l’année des chocs de caméra étranges et uniques. La famille Galaxy S21 de Samsung commence la procession avec ses bosses étranges qui « s’intègrent » dans le cadre métallique, mais il semble que d’autres entreprises soient également prêtes à expérimenter.

Exemple concret: Find X3 Pro d’Oppo. Vous pouvez jeter un coup d’œil par vous-même et profiter de la gloire de l’étrangeté de la façon dont le matériau du dos « monte » dans la bosse, grâce aux rendus d’apparence officielle récemment divulgués que vous pouvez voir ci-dessous.

À l’avant, l’écran est évidemment incurvé sur les côtés et le vivaneau orienté vers l’avant est logé dans un perforateur aligné à gauche, comme ce fut le cas pour le Find X2 Pro. Contrairement à ce téléphone, son successeur aura un taux de rafraîchissement adaptatif, de 10 Hz à 120 Hz (pas seulement un commutateur binaire 60/120).

En parlant de l’écran, ce sera un panneau OLED 6,7 « 1440p. À l’arrière, parmi ces quatre caméras, l’une sera une lentille macro unique à zoom 25x avec un anneau lumineux autour d’elle (c’est celle juste en dessous le flash LED), aux côtés de deux capteurs de 50 MP non encore annoncés de Sony (nous en supposons un pour l’appareil photo principal, l’autre pour l’ultra-large). Quant au tireur final, peut-être un 2x / 3x Il est étrange de voir zéro périscope ici, d’autant plus que le Find X2 Pro en avait un, et que d’autres sociétés comme Samsung et Huawei doublent leur utilisation.

On dit que le Find X3 Pro est doté d’une charge sans fil, et comme vous pouvez le voir, nous pourrions encore obtenir une version en cuir végétalien. Le téléphone serait lancé vers la fin mars ou début avril, évidemment avec le Snapdragon 888 à bord.

