L’Oppo Find X3 Pro utilisera le nouveau chipset Snapdragon 888. En fait, il a déjà affiché un score AnTuTu impressionnant. «Il» étant le dispositif PEEM00, qui est soupçonné d’être le X3 Pro. Des détails sur le téléphone ont été découverts sur une plate-forme de test basée sur le cloud.

Il exécute Color OS 11.2 (basé sur Android 11). L’unité testée était équipée de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Les trois clusters de processeurs sont comme prévu pour une puce S888 – un cœur principal de 2,84 GHz, trois gros cœurs de 2,42 GHz et quatre petits cœurs de 1,80 GHz. C’est la version globale du téléphone, d’ailleurs.











Oppo PEEM00, probablement le Find X3 Pro: spécifications

La résolution d’affichage est de 1440 x 3216 px et d’autres fuites suggèrent qu’il aura un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 10 Hz à 120 Hz. Le panneau OLED mesurera 6,7 ​​pouces de diagonale.

La caméra principale est répertoriée comme 16MP (bien que ce soit probablement la résolution post-binning). Il fait partie d’un système à quatre caméras, qui comprend un objectif macro «microscope» 25x (il est entouré d’un anneau LED pour un meilleur éclairage de près). La fonction des deux autres modules est inconnue – nous avons entendu dire que le téléphone utiliserait cependant deux capteurs Sony de 50 MP (IMX766).

Les rendus présentant des fuites montrent une bosse de caméra d’aspect particulier et un écran aux côtés incurvés. La série Oppo Find X3 est attendue en mars, nous avons donc un mois complet de fuites devant nous.

Source (en chinois) | Via