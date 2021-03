C’est ici! L’Oppo Find X3 Pro qui a été annoncé plus tôt dans la journée est arrivé à nos bureaux. Le dernier produit phare d’Oppo est un régal pour les yeux avec un design de verre futuriste, étanche à cela. Tout va avec la couleur 10 bits avec un écran OLED 10 bits et un duo de camaras 10 bits 50MP.

La fiche technique du Oppo Find X3 Pro est longue et impressionnante, mais le design sera indéniablement la première chose que tout le monde remarquera. Bien sûr, le Find X3 Pro est un téléphone sandwitch en verre comme beaucoup d’autres, mais la caméra arrière est assise sur une courbe homogène, s’adaptant à la conception générale – organique au lieu de se briser. Oppo a obtenu un look remarquable en pensant simplement à tout à l’avance au lieu d’en faire une grosse tache noire et d’en finir.

Vient ensuite le nouvel écran LTPO OLED d’une résolution de 1440p. Il prend en charge un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et des couleurs 10 bits natives, ce qui signifie qu’il est capable d’afficher plus d’un milliard de couleurs. Et grâce aux nouvelles capacités de couleur 10 bits des snappers principaux et ultra-larges, les photos que vous prenez promettent d’être exceptionnelles sur l’écran Find X3. Et ils le font certainement par l’apparence des quelques-uns que nous avons pu capturer jusqu’à présent.

Et en parlant des appareils photo, la photographie fait partie intégrante du Find X3 Pro. Il comporte quatre caméras à l’arrière et chacune d’elles semble assez prometteuse. Il y a deux tireurs Sony IMX766 50MP avec capture native des couleurs 10 bits – l’un avec un objectif grand angle f / 1.8 OIS et l’autre avec un objectif ultra grand angle f / 2.2 avec une nouvelle configuration qui devrait minimiser l’abréviation chromatique et la distorsion en barillet. Voici quelques exemples:











Caméra principale, 12,5MP











Caméra ultra-large, 12,5 MP

La troisième caméra est une télé 13MP f / 2.4 avec zoom hybride 5x, qui est en réalité une caméra 2x avec un zoom numérique, car les tests d’Oppo ont révélé que les gens n’utilisent pas beaucoup les longs zooms.

Enfin, il existe un macro shooter 3MP qui permet un grossissement 60X. Celui-ci s’appelle l’objectif microscopique et il avait l’air vraiment prometteur sur la présentation, nous avons donc hâte de filmer des choses que nous ne pouvons pas voir à l’œil nu.











Caméra téléobjectif, 12MP











Caméra macro, 3MP

La caméra selfie est un jeu de tir 32MP f / 2.4 et elle est placée dans une petite découpe à l’intérieur de l’écran. Nous avons également pris des photos avec la caméra frontale:









Caméra selfie, 32MP

Comme on pouvait s’y attendre, l’Oppo Find X3 Pro est alimenté par le meilleur chipset Qualcomm actuel – le Snapdragon 888 avec un modem 5G prenant en charge 13 bandes 5G. Le X3 Pro est vendu avec 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS3.1. Il n’y a pas d’extension microSD.

Le Find X3 Pro comprend d’autres fonctionnalités de premier ordre telles que des haut-parleurs stéréo certifiés Dolby Atmos-pAtmos, un lecteur d’empreintes digitales sous écran, NFC, la prise en charge des dernières normes Wi-Fi et Bluetooth. Il fonctionne également sur le dernier Android 11 avec ColorOS 11.2.















ColorOS

Enfin, le Find X3 Pro contient une batterie de 4500 mAh prenant en charge la charge rapide filaire SuperVOOC 2.0 de 65 W et la charge rapide sans fil AirVOOC de 30 W. L’adaptateur secteur de 65 W fourni devrait amener une batterie déchargée à 40% en 10 minutes.

Le Find X3 Pro qui est arrivé dans notre siège est l’option Noir brillant, qui est brillant et Oppo affirme qu’il l’a rendu si brillant à dessein, de sorte qu’il peut ressembler à de la céramique. Et c’est le cas. Et même si le revêtement n’est pas mauvais pour repousser les empreintes digitales, il reste plutôt taché après un certain temps. Il y a aussi un modèle Blue à venir, qui sera beaucoup plus résistant aux empreintes digitales et anti-éblouissement grâce à une nouvelle finition givrée avec une opacité de 85%.

Eh bien, coloriez-nous intrigués. Nous travaillons déjà sur nos critiques complètes écrites et vidéo sur Oppo Find X3 Pro, vous voudrez peut-être garder un œil sur notre site Web la semaine prochaine.