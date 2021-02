Oppo Find X3 Neo fuit dans les rendus, pourrait en fait être le Reno5 Pro +

Oppo devrait apporter le Find X3 Lite et le Find X3 Neo aux côtés du Find X3 Pro, et il semble que les deux produits non phares soient déjà sur le marché sous des noms différents. Il a été découvert que le Find X3 Lite était un Oppo Reno5 Pro rebaptisé, et aujourd’hui, des fuites de rendus du Find X3 Neo ont confirmé qu’il pourrait bien s’agir d’un Oppo Reno5 Pro + 5G rebadgé.









Oppo Find X3 Neo

Selon la source néerlandaise, ce sont les rendus de presse officiels et ils sont à peu près les mêmes que l’appareil Reno5, sans le papier peint. Nous examinons une configuration quad-cam à l’arrière avec une caméra téléobjectif avec zoom optique derrière l’objectif carré. On peut également voir tous les flashs dans l’îlot rectangle et l’écriture «AI Quad Camera».











Oppo Find X3 Neo

La face avant est également identique – bords incurvés de l’écran et un seul trou de perforation pour la caméra selfie. La touche marche / arrêt est visible, ce qui signifie que le lecteur d’empreintes digitales se trouve sous l’écran OLED.

La série Find X3 est prévue pour mars, ce qui signifie que nous devrions les voir en magasin dans moins de deux mois.

Source (en néerlandais)