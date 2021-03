La série Oppo Find X3 a fait ses débuts sur le marché mondial. La gamme de smartphones comprend l’Oppo Find X3 Pro, le Find X3 Neo et le Find X3 Lite. Notamment, l’Oppo Find X3 vanille a également été lancé, mais il semble être limité uniquement à la Chine. Tous les nouveaux smartphones Find X3 sont équipés de processeurs Qualcomm et de quatre caméras arrière. Ils prennent également en charge la solution de charge rapide de 65 W.

En termes de prix, le Find X3 est livré avec un prix de départ de 4499 CNY (environ Rs 50,400) pour la variante de base 8 Go de RAM + 128 Go et CNY 4999 (environ Rs 56000) pour la variante de stockage 8 Go de RAM + 256 Go. Il est offert dans les options de couleur noir, bleu et blanc. Alors que le prix du Oppo Find X3 Pro est fixé à 1149 EUR (environ 99800 Rs) pour la variante avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Les détails de prix des Oppo Find X3 Neo et Oppo Find X3 Lite restent flous pour le moment. Oppo n’a pas encore partagé les détails de disponibilité de la nouvelle série pour le marché indien.

À partir de Oppo Find X3 Pro, le smartphone dispose d’un écran LTPO AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution Quad-HD + et un rapport écran / corps de 92,7%. Le panneau d’affichage prend en charge une luminosité maximale de 1300 nits tandis que la valeur typique est de 800 nits. Sous le capot, il contient le processeur phare Qualcomm Snapdragon 888 associé au GPU Adreno 660, jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS3.1. Il prend en charge les cartes double SIM (nano) et fonctionne sur ColorOS 11.2 basé sur Android 11.

Ses quatre caméras arrière sont intégrées dans un module rectangulaire distinct qui présente une bosse considérable. La configuration de la caméra arrière comprend une caméra ultra grand angle de 50 mégapixels avec ouverture f / 1,8 et prise en charge OIS et une caméra grand angle de 50 mégapixels avec ouverture f / 2,2 avec mise au point omnidirectionnelle. Les deux caméras sont accompagnées d’un téléobjectif de 13 mégapixels avec zoom optique hybride 5x et zoom numérique jusqu’à 20x, et d’un micro-appareil photo 3 mégapixels. Il y a une caméra selfie de 32 mégapixels à l’intérieur de la découpe de perforation qui prend en charge l’anti-tremblement optique OIS. L’application appareil photo de l’Oppo Find X3 Pro est préchargée avec le mode portrait, la vidéo multi-scènes, le ralenti, la photographie accélérée, le super texte, la photo d’identité AI, le microscope et la prise de vue mignonne.

Les autres fonctionnalités du smartphone incluent une empreinte digitale sous l’écran, 5G, LTE MIMO, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. L’Oppo Find X3 Pro contient une batterie double cellule de 4500 mAh (2200 mAh + 2250 mAh) qui prend en charge la charge rapide SuperVOOC 2.0 de 65 W et la charge sans fil 30 W.

D’autre part, l’Oppo Find X3 vanille porte le même écran LTPO AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution Quad-HD + et un rapport écran / corps de 92,7%. Il contient le processeur Qualcomm Snapdragon 888 couplé au GPU Adreno 650, 8 Go de RAM LPDDR4X et jusqu’à 256 Go de stockage UFS3.1. Les spécifications de la caméra du Oppo Find X3 sont les mêmes que celles de son frère Pro. L’Oppo Find X3 est également livré avec une batterie de 4500 mAh prenant en charge une charge rapide de 65 W.

L’Oppo Find X3 Neo obtient un écran AMOLED de 6,55 pouces relativement plus petit avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution Full-HD +. Sous le capot, il contient le chipset Qualcomm Snapdragon 865 associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Le système de caméra arrière quadruple qui a un design différent de Find X3 et Find X3 Pro, comprend un appareil photo principal de 50 mégapixels, un appareil photo grand angle de 16 mégapixels, un téléobjectif de 13 mégapixels et un tireur macro de 2 mégapixels. Pour les selfies, un capteur de 32 mégapixels est disponible à l’intérieur de la découpe de perforation. Le téléphone est équipé d’une batterie de 4500 mAh qui prend également en charge une charge rapide de 65 W.

Enfin, l’Oppo Find X3 Lite ressemble à l’Oppo Find X3 Neo mais il dispose d’un écran Full-HD + de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sa configuration de caméra arrière quadruple comprend un appareil photo principal de 64 mégapixels, un appareil photo grand angle de 8 mégapixels et deux appareils photo de 2 mégapixels pour les photos macro et mono. Il transporte également une caméra selfie 32MP. Le téléphone contient une batterie de 4300 mAh et prend en charge une charge rapide de 65 W. L’Oppo Find X3 est livré avec le SoC octa-core Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM. Semblable à ses frères et sœurs, le téléphone prend en charge la connectivité 5G.