Oppo Find X3 étoiles dans quelques nouveaux teasers, moteur couleur 10 bits confirmé

Commençons par le teaser officiel qui vient d’Oppo lui-même. Sur sa page Weibo, la société a publié un teaser confirmant le moteur de couleur 10 bits qu’aurait le X3 Pro. Et peut-être aussi le X3 vanille.





Le teaser officiel de la page Weibo d’Oppo

Il est censé être le premier smartphone Android capable de capturer, stocker et reproduire un contenu couleur 10 bits pour des dégradés plus fluides et une reproduction des couleurs plus précise dans l’espace colorimétrique DCI-P3.

Aditionellement, @evleaks a publié deux vidéos promotionnelles du Find X3 Pro, toutes deux montrant l’appareil dans son intégralité, mettant en évidence certaines des fonctionnalités clés. Le combiné joue dans un court métrage imprégné de CGI avec une intrigue minimaliste.

Et enfin, il y a aussi une image montrant ce qui se trouve dans l’emballage de vente au détail du Find X3 Pro – un étui de protection, un chargeur et une paire de ce qui semble être des écouteurs filaires. Probablement USB-C à cela.

