Oppo devrait présenter la série Find X3 au premier trimestre de 2021, et l’un des téléphones de la gamme est apparu sur AnTuTu. Le téléphone alimenté par Snapdragon 888 a atteint un score de 771 491, ce qui est un nouveau record.

Les chiffres officiels de Qualcomm sont un peu au nord de 735000, mais le résultat AnTuTu est une somme de quatre composants du téléphone – CPU, GPU, UX et mémoire. La source n’a pas révélé plus de détails sur le téléphone de référence, mais nous pouvons nous attendre à 12 Go de RAM et à beaucoup de stockage qui aideront le Find X3 à donner un si bon résultat.

En parlant de spécifications réelles, nous nous attendons à un écran de 6,7 pouces avec une résolution QHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Aucun de ceux-ci n’est nouveau sur les téléphones Find X – l’Oppo Find X2 Pro dispose déjà d’un tel écran.

Le Find X3 aurait un nouveau capteur Sony IMX766 de 50 MP sur mesure pour l’appareil photo principal, associé à un téléobjectif 2x de 13 MP. Un périscope supplémentaire à zoom plus long est également très probable sur la version Pro.

