Oppo Find X3 est évalué sur Master Lu, Snapdragon 870 confirmé

Oppo devrait proposer la série Find X3 le mois prochain, et il semble que la Chine pourrait obtenir une version vanille exclusive.

Aujourd’hui, le téléphone avec le numéro de modèle PEDM00 a été évalué chez Master Lu, où certaines spécifications ont été confirmées – un chipset Snapdragon 870 avec un processeur 3,2 GHz, 8 Go de RAM et une résolution d’écran QHD + (3216 x 1440 pixels).







Oppo Find X3 sur Master Lu

Le benchmark Master Lu est utilisé principalement en Chine et le résultat de 791 466 est plutôt bon. Les rumeurs suggèrent que le Find X3 aura une charge rapide de 65 W, ColorOS 11.2 basé sur Android 11 prêt à l’emploi et au moins deux options de stockage – 128 Go et 256 Go.

Source (en chinois) | Via