La gamme Oppo Find X3 a maintenant été confirmée, avec trois téléphones 5G constituant la gamme et le Pro confirmé être alimenté par le Snapdragon 888.

Le lancement mondial de la série Find X3 d’Oppo a vu le Find X3 Pro rejoint par des modèles Neo et Lite moins chers. Curieusement, il n’a pas été rejoint par le Find X3 régulier, qui jusqu’à présent semble être un modèle exclusif à la Chine.

Nous avons arrondi les spécifications, le prix et la date de sortie de tous ces téléphones. Continuez à lire pour en savoir plus – vous pouvez également consulter les meilleures offres disponibles actuellement sur la génération précédente de Find X, la gamme Find X2.

Nous avons déjà examiné Find X3 Pro et Find X3 Neo, alors lisez-le si vous voulez savoir ce que nous pensons du téléphone.

Quand la gamme Oppo Find X3 sort-elle?

Le Find X3 Pro, Find X3 Neo et Find X3 Lite sont disponibles au Royaume-Uni et dans une grande partie du reste du monde maintenant, mais ne vous attendez pas à en voir aucun aux États-Unis.

Il n’y a actuellement aucune version britannique ou européenne prévue pour le Find X3 standard.

Combien coûte le Oppo Find X3?

Les prix confirmés pour la gamme Find X3 sont les suivants:

Trouver X3 Pro: 1099 £ / 1149 €

Trouver X3 Neo: 699 £ / 799 €

Trouver X3 Lite: 379 £ / 449 €

Le prix de la version Pro est le même que celui de la dernière génération. Le Lite est légèrement moins cher, tandis que le Neo a augmenté d’environ 100 £.

Il n’y a pas de prix au Royaume-Uni ou en Euro pour le modèle Vanilla Find X3, mais si vous êtes intéressé, il commence à partir de 4499 CNY (environ 500 £). La conversion de prix est cependant trompeuse, car en réalité, le prix est compris entre les modèles Neo et Pro.

Où acheter la gamme Oppo Find X3

Vous pouvez commander le Find X3 Pro, Neo et Lite sur le site Web Oppo ou Amazone.

Au Royaume-Uni, vous pouvez également obtenir les téléphones de Currys, Entrepôt Carphone, EE, Vodafone, Virgin Mobile, O2 ou alors Trois – bien que Three ne stocke pas le modèle Lite.

Si vous commandez avant le 27 avril, vous recevrez également une montre Oppo Watch 46 mm gratuite, un chargeur sans fil AirVOOC et un étui de protection pour le téléphone.

Nous suivons les meilleures offres Oppo Find X3 séparément ici, pour chaque modèle.

Trouver le design de la gamme X3

Le design du Find X3 Pro est pour le moins inhabituel, avec un boîtier assez standard pour la plupart jusqu’à ce que nous arrivions au module caméra, où le corps du téléphone s’incline pour rencontrer les quatre objectifs, eux-mêmes disposés en un mise en page clairement inspirée des récents iPhones d’Apple.

Il existe deux finitions disponibles au Royaume-Uni: noir et bleu. D’autres marchés reçoivent également des modèles en verre blanc et en cuir orange, même si aucun d’entre eux ne vient au Royaume-Uni.







Pendant ce temps, les Lite et Neo ont des looks plus sobres, avec un design pas radicalement différent de ce que nous avons vu dans la gamme Find X2. Le Lite est disponible en noir, argent et bleu, tandis que le Neo est uniquement disponible en noir et argent.







Quelles sont les spécifications du Oppo Find X3?

Les spécifications varient considérablement entre les quatre modèles Find X3, alors décomposons-les un par un.

Trouvez X3 Pro

Le Find X3 Pro arbore le slogan marketing « Awaken Color » pour attirer l’attention sur le système de gestion des couleurs Full Path qu’Oppo a annoncé pour la première fois lors de son événement Inno Day 2020 (qui a également vu la révélation du téléphone pliable Oppo X 2021).

Ce système signifie que le Find X3 Pro offre un véritable écran couleur 10 bits et offre une profondeur de couleur de 10 bits sur toute la gamme DCI-P3 à chaque étape: de la capture via l’appareil photo du téléphone à l’encodage, au stockage, au décodage et enfin sur l’écran.







En plus d’offrir une profondeur de couleur de 10 bits, le X3 Pro dispose d’un écran QHD + AMOLED 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement dynamique pouvant aller de 10 Hz à 120 Hz.

Le Find X3 Pro est alimenté par le chipset Snapdragon 888 et sauvegardé par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le Pro est également le premier appareil à transporter non pas un, mais deux des capteurs d’image 50Mp IMX766 de Sony: l’un servant de caméra principale du téléphone (f / 1.8 avec OIS), tandis que l’autre dispose d’un objectif ultra-large (f / 2.2 avec EIS) , ce qui devrait apporter une plus grande cohérence au tableau par rapport aux autres arrangements de snapper multi-capteurs pour smartphone.

Le système de caméra accueillera également un téléobjectif 13Mp avec ouverture f / 2.4, avec zoom hybride 5x et zoom numérique 20x. Exceptionnellement, toute la configuration est complétée par une caméra « microlentille » 3Mp peu orthodoxe à f / 3.0, qui offre un grossissement 60x et des capacités de type microscope à l’aide d’une lumière annulaire LED intégrée. La caméra selfie frontale mesure 32Mp, à f / 2.4.







Pendant ce temps, le téléphone est capable de filmer des vidéos jusqu’à 4K à 60 ips en couleur 10 bits aux formats LOG et HDR, avec un contrôle manuel de la vitesse d’obturation et de la mise au point. Le métrage peut être post-produit dans un flux de travail HDR tout en étant également compatible avec les appareils SDR.

L’extérieur du téléphone est de 163,6 x 74 x 8,26 mm, tandis que le poids est maintenu à un niveau gérable (pour un appareil avec un écran de 6,7 pouces, au moins) 193 g. L’indice IP est IP68. À l’intérieur se trouve une cellule de 4500 mAh (composée de deux batteries de 2250 mAh) qui prend en charge la charge rapide filaire SuperVOOC 2.0 de 65 W et – contrairement au Find X2 Pro – accepte également une charge rapide sans fil AirVOOC de 30 W.







Le Find X3 Pro fonctionne sur ColorOS 11.2 sur Android 11 au lancement – une expérience logicielle qui est déjà en cours de déploiement sur certains des combinés existants d’Oppo.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le Find X3 Pro, nous avons discuté et examiné le téléphone dans un épisode de notre podcast Fast Charge, que vous pouvez regarder ici:

Qu’en est-il du Find X3 Neo?

Le Find X3 Neo est essentiellement un Oppo Reno 5 Pro + renommé pour les marchés où l’original n’a jamais été lancé. Il possède un écran incurvé OLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un ratio d’écran de 92,1% et une résolution de 2400 x 1080. L’ensemble du téléphone mesure 159,9 x 72,5 x 7,99 mm et pèse 184 g.







Sous le capot, le Find X3 Neo possède un processeur Snapdragon 865 associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que la batterie est de 4500 mAh avec une charge de 65 W. Il n’y a pas de capacités de chargement sans fil sur les téléphones Find X3 plus abordables. Le Neo et le Lite fonctionneront tous deux sur ColorOS 11.1, basé sur Android 11.

La caméra quadruple arrière est dirigée par un tireur principal de 50Mp, f / 1.8 (avec le même capteur Sony IMX766), ainsi qu’un ultra-large 16Mp, un téléobjectif de 13Mp et une macro de 2Mp. La même caméra selfie 32Mp que le Pro se trouve à l’avant.

Qu’en est-il du Find X3 Lite?

Pendant ce temps, le Find X3 Lite est en fait un Oppo Reno 5 renommé. Il dispose d’un écran OLED 6,4 pouces à 90 Hz, alimenté par un Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ceci est associé à une batterie de 4300 mAh et à une charge de 65 W. En termes de caméras, la caméra selfie perforée de 32Mp est complétée par une caméra principale de 64Mp, 8Mp ultra-large et des capteurs macro et de profondeur de 2Mp à l’arrière.







Qu’en est-il du Find X3?

Le vanilla Find X3 n’a jusqu’à présent été annoncé que pour la Chine, et il semble qu’il ne sera pas lancé à l’international.

Nous ne manquons pas trop de choses cependant – le téléphone est presque exactement le même que le Find X3 Pro, et les seuls changements notables sont le chipset, la RAM et le stockage.

Au lieu du Snapdragon 888, il utilise le Snapdragon 870 et la RAM est réduite à 8 Go au lieu de 12. Une option de stockage inférieure de 128 Go est également disponible, en plus de 256 Go.

Sinon, la conception, l’affichage, la configuration de la caméra et la charge restent tous identiques à ceux du modèle Pro.