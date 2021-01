Après avoir écrasé le record d’Antutu plus tôt dans la journée, le prochain Oppo Find X3 (ou peut-être X3 Pro) est apparu sur Geekbench.

Doté d’un chipset Qualcomm avec le niveau de performance Snapdragon 888, 12 Go de RAM et Android 11, l’appareil porte le nom de modèle CPH2173. Cela correspond à Find X2 (CPH2023) et Find X2 Pro (CPH2025) de l’année dernière.

Les scores de 1 134 et 3 660 dans les deux parties du test sont en ligne avec les chiffres officiels partagés par Qualcomm. Cela suggère que le score monstrueux d’Antutu était dû à certains des autres composants du benchmark – la mémoire, les graphiques ou la vitesse UX.

Pour récapituler, nous nous attendons à ce que l’Oppo Find X3 ait un écran AMOLED QHD + 120HZ de 6,7 pouces, le nouvel appareil photo Sony IMX766 50MP et un téléobjectif 2x 13MP. Le Find X3 Pro aura également un zoom périscope.

