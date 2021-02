Oppo Find X3 apparaît sur Geekbench avec 8 Go de RAM et Android 11

Hier, nous avons vu quelques captures d’écran qui ont révélé que le code de modèle de roulement Oppo Find X3 PEDM00 exécutera ColorOS 11.2 basé sur Android 11 et disposera de 8 Go de RAM à bord. Aujourd’hui, le smartphone est apparu sur Geekbench avec 8 Go de RAM et Android 11, corroborant ces spécifications.

Le chipset alimentant le smartphone est répertorié comme « kona » dans la section carte mère, qui est le nom de code du Snapdragon 865 SoC. Cependant, l’un des instantanés d’hier nous a montré À propos de page du Find X3, révélant que le smartphone sera livré avec une puce Snapdragon 870 sous le capot, qui est essentiellement un Snapdragon 865 ++, car il partage la plupart des spécifications avec le 865+ mais est livré avec le noyau principal cadencé à 3,2 GHz.



Oppo Find X2

Il convient également de noter que le score multicœur du Find X3 que nous examinons est inférieur à ce que certains smartphones alimentés par Snapdragon 865 ont obtenu lors de nos tests, mais le score monocœur est plus élevé. Bien que l’unité qui a exécuté le test de référence puisse être un modèle de pré-production, vous pouvez vous attendre à de meilleurs résultats de la version commerciale.

Le reste des spécifications révélées par les captures d’écran d’hier incluent un écran FullHD +, 256 Go de stockage et un appareil photo 12,6 MP. Plus de détails à ce sujet devraient apparaître dans les prochains jours.

