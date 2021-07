Oppo Find X2 obtient une extension de RAM virtuelle avec une nouvelle mise à jour

L’Oppo Find X2 lancé l’année dernière reçoit une nouvelle mise à jour logicielle fournie avec le correctif de sécurité Android de juin 2021 et une nouvelle fonctionnalité appelée extension de RAM.

Comme son nom l’indique, l’extension de RAM vous permet d’étendre la RAM du smartphone – quoique virtuellement – en utilisant le stockage interne du téléphone.

Sur le Find X2, vous pouvez choisir d’étendre virtuellement jusqu’à 3 Go, 5 Go ou 7 Go de RAM en vous rendant sur le Paramètres > A propos du téléphone > RAM menu. Les nouveaux paramètres prendront effet après le redémarrage de votre appareil.





Le concept de RAM virtuelle n’est pas nouveau, cependant, et Oppo n’est pas la première marque de smartphones sous l’égide de BBK à l’adopter. vivo et iQOO l’ont fait en premier, et Realme a suivi avec le Narzo 30 5G.

Cependant, les téléphones vivo et iQOO ne vous permettent pas de sélectionner la quantité de RAM virtuelle sur leurs smartphones, mais vous pouvez le faire sur le Narzo 30 5G de Realme en naviguant vers le Paramètres > A propos du téléphone > RAM menu. Curieusement, le Realme 8 5G, sur lequel est basé le Narzo 30 5G, n’a pas cette fonctionnalité prête à l’emploi.







Oppo Trouver X2

En revenant au Find X2, le firmware qui apporte le correctif de juin 2021 et l’extension de RAM à ce smartphone alimenté par Snapdragon 865 porte le numéro de version CPH2023_11.C.68, nécessite un téléchargement de 812 Mo et est actuellement en cours d’ensemencement en Inde.

Bien que nous ne puissions pas confirmer si le Find X2 Pro reçoit également une mise à jour similaire en Inde, Oppo a récemment annoncé que la fonction d’extension de RAM arrivera en tant que RAM + sur les séries Reno5, A74 et A94 avec la mise à jour de sécurité de juin 2021 au Moyen-Orient et en Afrique, et nous nous attendons également à ce que les unités d’autres régions l’obtiennent bientôt.

Cela dit, Oppo, dans une note de presse envoyée aux médias plus tôt dans la journée, a confirmé que le lancement de Reno6 Pro 5G en Inde le 14 juillet viendra également avec la fonction d’extension de RAM.