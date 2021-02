Oppo Find X a suggéré de venir avec le SoC Qualcomm Snapdragon dans les listes de référence fuites

Le fabricant chinois de smartphones Oppo lancera son Oppo Find X3 en tant que modèle phare de cette année. L’Oppo Find X3 est maintenant apparu dans plusieurs listes de référence, faisant allusion aux principales spécifications du smartphone. L’Oppo Find X3 hébergerait le chipset Snapdragon 870 de Qualcomm et fonctionnera sur une version ColorOS basée sur Android 11 prête à l’emploi. Cette année, la série Oppo Find X3 comprendra l’Oppo Find X3, l’Oppo Find X3 Pro, le Find X3 Neo et l’Oppo Find X3 Lite. La série Oppo Find X3 devrait être lancée plus tard cette année.

L’Oppo Find X3 a été repéré dans une liste Geekbench mardi, et a également été repéré dans les listes AIDA64 et AnTuTu avec le numéro de modèle PEDM00. La liste AIDA64 montre que l’Oppo Find X3 sera livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Cela montre également que le smartphone sera livré avec un chipset nommé « Kona », un nom qui a été associé au SoC Qualcomm Snapdragon 865 dans le passé. La liste AnTuTu, quant à elle, montre l’Oppo Find X3 avec Qualcomm Snapdragon 870, associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, similaire à la liste AIDA64. Cette liste montre que l’Oppo Find X3 peut être livré avec ColorOS 11.2 basé sur Android 11.

La liste Geekbench pour l’Oppo Find X3 montre également que le smartphone est livré avec un SoC Qualcomm « Kona » octa-core avec une fréquence de base de 1,8 GHz.

La série Oppo Find X3 a été annoncée par le fabricant chinois en novembre 2020. La société a également déclaré que la nouvelle série viendrait avec le chipset Qualcomm Snapdragon 888, qui devrait être limité à l’Oppo Find X3 Pro. Il n’y a pas encore de mot sur la date de lancement de la série Oppo Find X3.