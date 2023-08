Oppo Find N3, fuite des spécifications d’affichage OnePlus Open, couleurs révélées

Il y a un consensus croissant sur le fait que les prochains Oppo Find N3 et OnePlus Open vont apporter le même matériel à différents marchés – le Find N3 une exclusivité chinoise, tandis que le OnePlus Open un pliable mondial. En passant, les spécifications d’affichage devraient être identiques entre les deux téléphones.

Et maintenant, grâce à Digital Chat Station, nous savons ce qu’ils sont. Il dit que l’Oppo Find N3 aura des écrans plus nets que le Galaxy Z Fold5. L’écran intérieur serait un panneau de 7,82 pouces 2268x2440px, tandis que l’écran de couverture est une unité de 6,31 pouces 2484x1116px avec un aspect traditionnel 20:9. Cela signifie que l’écran intérieur aura une densité de 426ppi, tandis que l’extérieur atteindra 431ppi.

Pour référence, l’écran interne du Galaxy Z Fold5 est un panneau de 7,6 pouces 1812x2176px avec environ 373ppi, tandis que l’écran de couverture est un panneau de 6,2 pouces 904x2316px 23.1:9 avec environ 401ppi. Donc, en théorie, l’Oppo Find N3 (peut-être aussi le OnePlus Open) a des écrans plus grands et plus nets des deux côtés.

Digital Chat Station poursuit en disant qu’il y aura une version avec 16 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.0, et que même une version avec 24 Go de RAM est à l’étude.

En ce qui concerne le OnePlus Open pendant une seconde, selon Max Jambor, il sera disponible en deux couleurs – Voyage Black et Emerald Eclipse.

#OnePlusOpen pourrait être le premier véritable concurrent disponible à l’échelle mondiale pour Samsung nouvellement lancé #GalaxyZFold5 – la nouvelle bête de performance sera disponible en deux couleurs : Voyage Black et Emerald Eclipse – Max Jambor (@MaxJmb) 22 août 2023

