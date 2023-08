Oppo Find N3 Flip est certifié avec un support de charge de 67 W

Plus tôt ce mois-ci, nous avons vu le prochain Oppo Find N3 être certifié avec la prise en charge d’une charge filaire rapide de 100 W, contre 67 W pour son prédécesseur. Et aujourd’hui, une nouvelle certification a dévoilé une trajectoire ascendante similaire en termes de vitesse de charge pour le prochain pliable de style flip de la société également.

L’Oppo Find N3 Flip a été récemment certifié par 3C pour la vente en Chine avec le numéro de modèle PHT110 (gardez à l’esprit qu’il s’agit du numéro de modèle spécifique au marché chinois, le modèle international – s’il y en a un – en aura un différent). Cette certification a révélé le fait que le Find N3 Flip prend en charge la charge filaire de 67 W, ce qui est une nette amélioration par rapport aux 44 W du Find N2 Flip.

Oppo Find N3 Flip image précédemment divulguée

En juin, un rendu divulgué du Find N3 Flip (que vous pouvez voir ci-dessus) nous a montré un design très similaire à son prédécesseur – y compris l’écran extérieur qui semble identique. Cela ferait passer le pliable de style flip d’Oppo, en une génération, de celui avec le plus grand « écran de couverture » à celui avec le plus petit, puisque Samsung et Motorola ont considérablement amélioré leur jeu récemment.

Une chose qui sera très différente sur le Find N3 Flip est l’ajout d’un troisième appareil photo, éventuellement (et espérons-le) un vivaneau téléobjectif. Cela lui ferait dépasser le Samsung Galaxy Z Flip5 et le Motorola Razr 40 Ultra, car les deux sont restés avec un tireur principal et un ultra large.

