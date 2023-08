Oppo Find N3 Flip émerge dans de nouveaux rendus

Le Find N2 Flip a été la première prise d’Oppo sur un téléphone pliable à clapet et il est venu comme un digne adversaire du Samsung Galaxy Z Flip4, mais il est maintenant temps de porter notre attention sur la prochaine itération de la série Find N Flip. Des rendus mis à jour du Find N3 Flip ont émergé de leakster Station de chat numérique et Prixbaba révélant un look mis à jour à partir des rendus précédemment partagés du début de cette année.







Oppo Find N3 Flip nouveau rendu

Le grand changement par rapport aux nouveaux rendus est l’îlot de caméra qui est maintenant représenté comme un anneau abritant les trois capteurs et la marque Hasselblad. Les grands écrans de couverture semblent avoir la même taille et la même forme que sur le Find N2 Flip. En termes de spécifications, Find N3 Flip est censé comporter un écran LTPO AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un écran de couverture AMOLED de 3,26 pouces.











Oppo Find N3 Flip nouveaux rendus (gauche et milieu) vs précédent (droite)

L’anneau de caméra abritera une caméra principale de 50MP (IMX890) avec OIS aux côtés d’un module ultra large de 8MP et d’un téléobjectif de 32MP. ColorOS 14 basé sur Android 13 devrait couvrir le côté logiciel. Find N3 Flip est également certifié pour transporter une charge rapide de 67 W cette fois-ci autour de 33 W sur son prédécesseur.

Source | Via