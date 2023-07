Oppo Find N3 Flip Date de sortie, prix et spécifications Rumeurs

Le dernier pliable d’Oppo a fui, le Find N3 Flip se rapprochant d’une sortie officielle. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le téléphone à clapet qui devrait aller de pair avec le Samsung Galaxy Z Flip 5.

Quand sortira le Oppo Find N3 Flip ?

Nous n’avons pas de date de sortie officielle pour le moment, mais Oppo annonce généralement de nouveaux appareils en fin d’année. La version précédente, l’Oppo Find N2 Flip, a été introduite en Chine vers la fin de 2022, puis a reçu une sortie mondiale en février 2023.

Nous pensons qu’il est probable qu’un modèle similaire se reproduira avec l’Oppo Find N3 Flip, alors attendez-vous à ce qu’il apparaisse aux côtés du Find N3 régulier en Chine à la fin de cette année, puis atteigne l’ouest vers le début de 2024.

Comme pour de nombreux téléphones chinois, il semble peu probable que le nouveau Flip soit disponible aux États-Unis.

Combien coûtera le Oppo Find N3 Flip ?

Encore une fois, aucune annonce d’Oppo ne signifie que nous devons spéculer sur le coût du nouvel appareil.

L’Oppo Find N2 Flip a été lancé au Royaume-Uni en tant que téléphone à clapet le plus abordable à ce jour, au prix de 849 £ / 1 199 € (environ 1 079 $). Évidemment, ce n’est pas bon marché, mais cela a sapé le Samsung Galaxy Z Flip 4 (qui coûte 999 $ / 999 £ / 1 099 €). Vraisemblablement, le nouveau modèle s’en tiendra à des prix similaires.

Quelles fonctionnalités verrons-nous dans l’Oppo Find N3 Flip ?

L’appareil étant toujours secret, nous n’avons aucun détail confirmé sur ce qu’Oppo a en magasin. Cela n’a pas empêché les fuites de commencer à apparaître décrivant les entrailles potentielles du nouveau Find N3 Flip, ainsi que quelques rendus de sa conception extérieure.

91Mobiles a récemment publié ce qu’il prétend être des rendus basés sur un premier prototype du Find N3 Flip. Les voici:

Comme vous pouvez le voir, le nouveau modèle ressemble beaucoup à celui qu’il remplacera. Si les dimensions restent les mêmes, ce sera 166,2 x 75,2 x 7,5 mm (déplié) ou 85,5 x 75,2 x 16 mm (plié), avec un écran pliable AMOLED de 6,8 pouces à l’intérieur et un panneau de 3,26 pouces à l’extérieur.

La principale différence montrée dans les rendus est l’inclusion d’un troisième appareil photo à l’arrière du téléphone. On pense qu’il s’agit d’un téléobjectif 2x qui rejoindra l’appareil photo principal 50Mp f/1.8 et l’appareil photo ultra large 8Mp f/2.2 qui sont apparus sur le Find N2 Flip. Nous avons déjà vu un tableau comme celui-ci sur l’Oppo Reno 10 Pro, l’appareil photo supplémentaire étant un module téléobjectif de 32 MP f/2.0. Si cela s’avère être le cas, les caméras déjà correctes recevront un bon coup de pouce.

Ce n’est pas définitif cependant, comme le pronostiqueur technique fiable Evan Blass a commenté les images, en disant: « Je déteste appeler quelqu’un comme ça, mais c’est très clairement faux. Évidemment, juste un troisième objectif ajouté à l’image ci-dessous », faisant référence à un rendu presque identique du vrai Find N2 Flip.

Qui a raison? Nous ne savons pas. Donc, pour le moment, il est prudent de ne pas trop se fier à un réseau de caméras renforcé dans le nouvel appareil.

Outre les images, 91Mobiles a également répertorié certains des composants qui, selon lui, figureront dans la conception finale. Ceux-ci incluent un MediaTek Dimensity 9000+, qui est le même que celui trouvé dans le Find N2 Flip, tout comme le plafond de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. La batterie restera également apparemment une cellule de 4300 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 44 W.

C’est certes un peu sommaire pour le moment, et nous serions surpris si tant de spécifications sur le nouveau modèle reflètent celles de son prédécesseur. Par exemple, le MediaTek Dimensity 9000+ a déjà été dépassé par les Dimensity 9200 et 9200+, il semblerait donc plus probable que l’un d’entre eux apparaisse dans le nouvel appareil. Évidemment, nous continuerons à creuser pour voir ce que nous pouvons déterrer sur l’Oppo Find N3 Flip, alors revenez régulièrement pour voir les mises à jour que nous découvrons.

En attendant, jetez un œil à notre tour d'horizon des meilleurs téléphones Android et des meilleurs téléphones à venir en 2023 pour voir les alternatives proposées.