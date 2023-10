Oppo Find N3 Flip arrive en Inde, les précommandes commencent à 94 999 INR

Oppo a officiellement dévoilé aujourd’hui le Find N3 Flip en Inde, commençant ainsi le voyage du pliable en dehors de la Chine.

Le téléphone est en précommande à partir d’aujourd’hui dans sa configuration unique de 12/256 Go, au prix de 94 999 INR (1 080 €, converti). L’expédition commencera aux acheteurs le 22 octobre à 18 heures.

Oppo vendra ce qu’il surnomme le #bestflip via ses magasins ainsi que via des partenaires comme Flipkart. Il existe un cashback de 12 000 INR et un bonus potentiel de 8 000 INR pour les clients Oppo. En outre, les acheteurs bénéficieront de 3 mois de YouTube Premium gratuit et de 6 mois de Google One.