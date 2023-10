Oppo Find N3 Flip arrive en Inde, confirme la liste officielle

Oppo a initialement dévoilé le Find N3 Flip fin août pour le marché chinois, mais contrairement à la gamme non Flip Find N, il a été promis de s’internationaliser peu de temps après. Il semble maintenant que sa sortie mondiale soit quasiment imminente, puisque le a répertorié le Find N3 Flip sur son site officiel en Inde, où vous pouvez également vous inscrire pour être informé de plus de détails. Avec cette décision, son lancement en Inde est confirmé.

Le slogan du Find N3 Flip, du moins en Inde, sera « Snap for Style, Tap for More », mettant en évidence son système unique (pour un pliable de style flip) à trois caméras, ainsi que son grand (mais plus le plus grand) écran extérieur, que l’entreprise qualifie de « le plus polyvalent » du marché, donnant accès à « plus de 40 applications essentielles ».

Jusqu’au 24 octobre, vous pouvez participer à un tirage au sort pour gagner un Find N3 Flip, ou une paire d’écouteurs Oppo Enco Air2 Pro TWS, ou divers coupons. Le fait que cette campagne se termine le 24 octobre nous laisse penser que le lancement international pourrait avoir lieu à cette date – peut-être le 24 octobre lui-même, ou peut-être le 25 octobre. Quoi qu’il en soit, nous sommes sûrs de le savoir à l’avance, puisque Oppo semble désormais intensifier la campagne teaser internationale pour son dernier téléphone à clapet.

Le Find N3 Flip dispose d’un écran pliable interne LTPO 120 Hz 1080×2520 AMOLED de 6,8 pouces, d’un écran de couverture de 3,26 pouces 382×720, du SoC MediaTek Dimensity 9200, de 12 Go de RAM, de 256/512 Go de stockage UFS 4.0, d’un système de triple caméra arrière ( 50 MP principal avec OIS, 32 MP zoom optique 2x, 48 MP ultra-large), une caméra selfie de 32 MP pour l’écran pliable et une batterie de 4 300 mAh avec prise en charge d’une charge filaire de 44 W. Il fonctionne sous Android 13 avec ColorOS 13.2 en plus.