Oppo Find N3 Flip apparaît sur Geekbench avant le lancement mondial

Le Find N3 Flip d’Oppo a fait ses débuts en Chine fin août et devrait bientôt devenir mondial. Avant cela, nous avons le Find N3 Flip global sur Geekbench avec un identifiant différent (CPH2519) par rapport au modèle chinois qui passe par PHT110.







Unité mondiale Oppo Find N3 Flip sur Geekbench

En regardant la liste Geekbench, nous obtenons la confirmation que l’appareil est toujours équipé du chipset Dimensity 9020 et de 12 Go de RAM. On peut supposer que le reste de la fiche technique sera identique au Find N3 Flip lancé en Chine. Il démarre également Android 13, probablement avec ColorOS 13 en plus.

L’Oppo Find N3 Flip international a réussi un score monocœur de 1 895 points et une sortie multicœur de 4 655 points. Oppo n’a pas révélé la date officielle de lancement mondial du Find N3 Flip, mais nous pouvons supposer qu’elle approche à grands pas.

Source