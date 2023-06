Oppo Find N3 aura une charge sans fil et des caméras phares

De nouvelles rumeurs de Weibo suggèrent que l’Oppo Find N3 prendra en charge la recharge sans fil – une première pour la série – et apportera des caméras et des écrans et une batterie de premier ordre.

Malheureusement, le rapport ne donne pas de chiffres précis pour étayer ces affirmations. Ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que l’Oppo Find N3 aura un écran interne plus grand de 8 pouces avec une résolution de 2268x2440px et un taux de rafraîchissement de 120Hz.

Selon les rumeurs, l’écran de couverture serait une unité de 6,5 pouces. Il existe un chipset Snapdragon 8 Gen 2 avec jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage.

Il pourrait y avoir une batterie de 4 805 mAh avec une charge filaire de 80 W.

Enfin, attendez-vous à un appareil photo principal 50MP IMX890, un ultra large IMX581 48MP et un zoom périscope 32MP L07D1W22. Il y aura un selfie 32MP sur l’écran de couverture et un 32MP sur celui intérieur.

Oppo pourrait lancer le Find N3 dès le mois d’août.

Source | Via